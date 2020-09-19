Невероятная правда о звездах: неожиданные признания и смелые откровения

В субботу 19 сентября, в 9:30 на СТБ, зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Невероятная правда о звездах.

Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Илона Гвоздева с супругом пройдут тест на знание друг друга. Чего влюбленные не подозревали о своей половинке? И какие личные тайны откроют телезрителям? Дмитрий Коляденко и запросы в Google: что чаще всего ищут о шоумене? Какие неожиданные запросы являются правдой, а какие – вымыслом?

Кого из селебрити можно назвать разлучницами и почему? О каких секретах из жизни Тараса Цымбалюка вы не знали? Кто из знаменитостей прибегал к помощи суррогатных матерей? Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ!

Напомним,