Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: врачи сразятся с тяжелым заболеванием, деформирующем лицо мальчика

9 октября 2020 23:17 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: врачи сразятся с тяжелым заболеванием, деформирующем лицо мальчика
Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: врачи сразятся с тяжелым заболеванием, деформирующем лицо мальчика
пресс-служба

В воскресенье, 11 октября, в 21:15 врачи 7 сезона медицинского проекта “Я соромлюсь свого тіла” на СТБ продолжат бороться за здоровье украинцев.

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Жизнь 5-летнего Тимура полна боли и страданий из-за генетического заболевания, с которым  будут сражаться сразу несколько специалистов - челюстно-лицевой хирург, офтальмолог, отоларинголог и стоматолог.

В свои 5 лет маленький Тимур понимает,  что ему срочно нужна помощь врачей, ведь его жизнь приносит ему много страданий. На 8-м месяце беременности маме Тимура сказали, что у сына есть подозрение на заячью губу. Но, когда он родился, стало понятно, что это совсем другое более серьезное заболевание, которое исказило лицо малыша.  В роддоме 19-летней маме предлагали отказаться от своей крохи, и назвали новорожденного “уродом”. Но  она не бросила сына и воспитывает его в любви, однако ей есть за что раскаяться. Врачи проекта Я соромлюсь свого тіла-7 от 11.10.2020 сделают все, чтобы подарить мальчику здоровую жизнь.

Зрителей ждет результат лечения 73-летнего Адама Чекотуна, которого  постигла беда - во время секса у мужчины произошел перелом пениса. Мужчине провели операцию: не только выровняли половой член, но и устранили водянку яичка и сделали обрезание, чтобы избежать послеоперационных осложнений. Врачи строго приказали забыть об интимной жизни во время реабилитации. Но выполнил ли Адам установку и какие опасения секса в почтенном возрасте?

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Также наши бессменные врачи Екатерина Безвершенко, Людмила Шупенюк и Валерий Ославский ради важного эксперимента на время снимут белые халаты и станут тортом, колбасой и йогуртом. Они расскажут все о пищевых добавках, а также объяснят, какие болезни могут спровоцировать некоторые из них и в каких продуктах они затаились.

Не пропустите новый выпуск  7 сезона “Я соромлюсь свого тіла” в воскресенье на СТБ!

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