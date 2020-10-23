Невероятная правда о звездах: неожиданные признания селебрити
В субботу, 24 октября, в 9:30 на СТБ, зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Неймовірна правда про зірок. Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости.
Какие кулинарные тайны в своем мастер-классе откроют Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко? Ревизия звездной сумочки: что всегда носит с собой Анна Ризатдинова? Кто из знаменитостей стал жертвой ограбления? А какие селебрити никогда не знали родительского тепла? Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ!
Напомним,