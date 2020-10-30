Дорогие фуфломицины – как отличить настоящие лекарства от подделки?

В субботу, 31 октября, в общественно-резонансном проекте "Головна тема" с Еленой Кот на канале Украина, устроят всеукраинскую проверку разрекламированных аптечных препаратов.

Как среди засилья фальшивых и неэффективных медицинских средств обнаружить те, которые действительно лечат – смотрите в новом выпуске программы "Головна тема".

Когда Сергей почувствовал нестерпимую зубную боль, стоматолог приказал ему выпить популярное обезболивающее - порошок с приятным вкусом стоимостью 15 гривен за пакетик. Когда на Сергея не подействовала двойная доза этого препарата, врач предположил, что мужчина мог натолкнуться на подделку. Потому что за три месяца до того, в одной из украинских аптечных сетей, Гослекслужба изъяла целую партию фальсификата ИМЕННО ЭТИХ лекарств! Подделку удалось обнаружить благодаря жалобам медиков, которые заметили, что обезболивающее или не действует на их пациентов, или вызывает у них отеки и сыпь на коже.

В разгар эпидемии и массовых очередей в аптеках, «Головна тема» устроила всеукраинскую проверку популярных обезболивающих, сорбентов и жаропонижающих препаратов, чтобы узнать - из чего сделаны эти лекарства и есть ли среди них подделки. Для этого журналисты проекта отправились в разные регионы Украины, приобрели в местных аптеках лекарства, которые обычно есть в домашней аптечке каждого украинца, и отдали их на экспертизу.

Кроме того, в программе провели уникальный эксперимент, чтобы выяснить, эффективные ли БАДы, гепатопротекторы и пробиотики. Шестеро добровольцев испытали на себе действие популярных средств для улучшения работы желудка, печени и кишечника - препараты, которые в народе часто называют фуфломицинамы. В программе расскажут, что из этого реально улучшает здоровье и усиливает иммунитет, а на что не стоит тратить деньги.

Также, чтобы вывести на чистую воду нечестных аптекарей, журналисты «Головної теми» перевоплотились в тайных агентов и провели собственное расследование. И ради этого даже придумали несуществующий медицинский препарат, чтобы определить, поймут ли опытные фармацевты, что это никакие не лекарства, и согласятся ли их принять на продажу.

Зрители получат действенные советы от опытного терапевта - как отличить эффективные препараты от фуфломицинов, и научатся самостоятельно за считанные секунды выявлять, не пытаются ли вам продать фальшивые лекарства.

Смотрите программу «Головна тема» каждую субботу в 20:00 на канале «Украина»!