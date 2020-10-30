Невероятная правда о звездах: звездные разлучницы и разводы селебрити

В субботу, 31 октября, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд

Почему Оля Полякова разрывалась между любовью и чувством вины? И ощущает ли свою ответственность Анна Седокова за то, что в очередной раз разбила чужую семью? Все самые интересные и эксклюзивные подробности романтического реалити «Холостячка».

Звездные разводы: кто из селебрити разошелся и как пережил непростой этап жизни? Секретный концерт группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»: журналисты проекта разузнают все подробности первыми! Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30, на телеканале СТБ!

Напомним,