Невероятная правда о звездах: звездные разлучницы и разводы селебрити

30 октября 2020 15:30 Юлия Крутиева
Невероятная правда о звездах: звездные разлучницы и разводы селебрити

В субботу, 31 октября, в 9:30 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые интересные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Почему Оля Полякова разрывалась между любовью и чувством вины? И ощущает ли свою ответственность Анна Седокова за то, что в очередной раз разбила чужую семью? Все самые интересные и эксклюзивные подробности романтического реалити «Холостячка».

Звездные разводы: кто из селебрити разошелся и как пережил непростой этап жизни? Секретный концерт группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»: журналисты проекта разузнают все подробности первыми! Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30, на телеканале СТБ!

Напомним,

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