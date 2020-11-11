О чем молчат женщины: эксперты расскажут о мифах, признаках и опасных сигналах послеродовой депрессии

Что делать, если рождение ребенка не приносит женщине обещанной радости материнства и она уверена, что плохая мама? Как решится пойти к психологу, если родные не верят в послеродовую депрессию?

Сегодня в 19:00 на СТБ в откровенном ток-шоу «О чем молчат женщины» эксперты расскажут о мифах, признаках и опасных сигналах послеродовой депрессии.

Мне кажется, что я плохая мать. Иногда я хочу просто уснуть и не проснуться. Вместо того, чтобы радоваться материнству и своим двум деткам, – я страдаю, признается героиня София.

Девушке кажется, что у нее послеродовая депрессия, но все вокруг говорят, что это горе от ума, ведь и мамы, и бабушки воспитали детей без помощи, стиральных машинок и прочих благ. Уже четыре года она пытается отличить депрессию от банальной усталости.

В этом вопросе ей помогут разобраться гинекологи и психотерапевты, которые разделятся на два противоборствующих лагеря.

Также автор популярного блога «Badmam» Анжела Еременко расскажет о личном опыте борьбы с послеродовой депрессией, а самая известная гинеколог страны, врач «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк поделится шокирующими случаями из своей практики.

Все, что вы хотели знать о послеродовой депрессии, но боялись спросить – сегодня в 19:00 на СТБ!