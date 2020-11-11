О чем молчат женщины: эксперты расскажут о мифах, признаках и опасных сигналах послеродовой депрессии
Что делать, если рождение ребенка не приносит женщине обещанной радости материнства и она уверена, что плохая мама? Как решится пойти к психологу, если родные не верят в послеродовую депрессию?
Мне кажется, что я плохая мать. Иногда я хочу просто уснуть и не проснуться. Вместо того, чтобы радоваться материнству и своим двум деткам, – я страдаю, признается героиня София.
Девушке кажется, что у нее послеродовая депрессия, но все вокруг говорят, что это горе от ума, ведь и мамы, и бабушки воспитали детей без помощи, стиральных машинок и прочих благ. Уже четыре года она пытается отличить депрессию от банальной усталости.
В этом вопросе ей помогут разобраться гинекологи и психотерапевты, которые разделятся на два противоборствующих лагеря.
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