Мир наизнанку-11: Дима Комаров покажет масштабный праздник китайских монголов на 40-градусном морозе

18 ноября 2020 14:50 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: Дима Комаров покажет масштабный праздник китайских монголов на 40-градусном морозе
Мир наизнанку-11: Дима Комаров
кадр из программы

Мир наизнанку продолжает изучать необычные традиции жителей Внутренней Монголии, среди которых и самое зрелищное соревнование года - фестиваль Наадам.

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Сегодня в 22.45 зрителей канала 1+1 ждет новая серия тревел-шоу "Мир наизнанку", в которой Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев продолжат знакомиться с традициями северян Китая и отправятся на главный праздник всех жителей Внутренней Монголии – масштабный зимний фестиваль Наадам.

В прошлой серии команда “Мир наизнанку” приехала в очень аутентичный регион Поднебесной – Внутреннюю Монголию, где в условиях экстремально низких температур живут "потомки" великого Чингисхана. Дмитрий Комаров познакомился с одним из самым известным людей в этих краях - монголом Жабу, и его и главной гордостью – северными верблюдами. Их мужчина выращивает и дрессирует лично для участия в традиционном фестивале Наадам.

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История этого фестиваля началась еще 800 лет назад. Тогда во времена Чингисхана для каждого мужчины главной ценностью была его сила: армию полководца отбирали на всеобщих соревнованиях среди борцов, всадников и стрелков. Позже эти соревнования стали проводить регулярно и назвали Наадам, что значит три мужские игры.

На фестивале Наадам Жабу со своим чемпионом многократно побеждал в зрелищных гонках на северных верблюдах, став местной легендой. Дмитрий Комаров отправиться на фестиваль вместе с ним и покажет, какие испытания проходят участники на 40-градусном морозе, чтобы получить главный приз - звание чемпиона и денежное вознаграждение.

Несмотря на все современные достижения цивилизации, Жабу, как и многие жители этих суровых краев, сохраняет традиции своего кочевого народа и живет так, как его потомки много веков назад. Он хочет передать свою культуру наследникам и делает все возможное, чтобы его маленькая дочь знала свои корни.

За время экспедиции по Северу Китая я познакомился со многими жителями этого региона. Это выносливые, суровые и очень трудолюбивые люди, которые не боятся никого и ничего - ни холода, ни работы, ни льда, ни пламени. Это какие-то сверхлюди. Ради своих семей мужчины готовы в любой мороз, в любую погоду каждый день совершать маленькие и большие подвиги – колоть ледяные глыбы, рубить прорубь в 40-градусный мороз или ехать на верблюде десятки километров, когда на улице почти минус 50 градусов. Это достойно огромного уважение, – расскажет перед соревнованиями Дмитрий Комаров.

Как проходит самый масштабный праздник всех китайских монголов и станет ли снова Жабу со своим верблюдом победителем гонки – смотрите в новой серии "Мира наизнанку-11" уже сегодня в 22.45 на канале 1+1. 

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