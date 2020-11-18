О чем молчат женщины: можно ли построить семью с заключенным
Сегодня в студию ток-шоу "О чем молчат женщины" на СТБ к Оксане Байрак придет Лада, которая признается, что такой счастливой и любимой она еще никогда не была.
Героиня «О чем молчат женщины» Лада познакомилась с Владимиром на сайте знакомств около года назад. Спустя время мужчина признался, что осужден и отбывает срок в исправительном учреждении, как он говорит, что за финансовые махинации. Девушка отмечает, что Владимир прекрасный человек и именно с ним она готова построить семью. Но можно ли доверять тому, кто уже оступился – она не уверена.
Я влюблена и счастлива, но опасаюсь осуждения общества и стою перед выбором: продолжать отношения или закончить их? – задастся вопросом Лада.
Напомним,