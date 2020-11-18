О чем молчат женщины: можно ли построить семью с заключенным

18 ноября 2020 12:50 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: можно ли построить семью с заключенным
О чем молчат женщины: можно ли построить семью с заключенным
кадр из программы

Сегодня в студию ток-шоу "О чем молчат женщины" на СТБ к Оксане Байрак придет Лада, которая признается, что такой счастливой и любимой она еще никогда не была.

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Однако ее возлюбленный отбывает срок в местах лишения свободы! Эксперты ток-шоу "О чем молчат женщины" расскажут все подробности, которые таят в себе отношения с заключенными.

Героиня «О чем молчат женщины» Лада познакомилась с Владимиром на сайте знакомств около года назад. Спустя время мужчина признался, что осужден и отбывает срок в исправительном учреждении, как он говорит, что за финансовые махинации. Девушка отмечает, что Владимир прекрасный человек и именно с ним она готова построить семью. Но можно ли доверять тому, кто уже оступился – она не уверена.

Я влюблена и счастлива, но опасаюсь осуждения общества и стою перед выбором: продолжать отношения или закончить их? – задастся вопросом Лада.

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В студии будут женщины, которые любимы в отношениях с заключенными. Они поделятся откровенными историями своего счастья. А на противоположной стороне люди, сами прошедшие тюрьму, откроют истину, как все обстоит в местах не столь отдаленных. Кто пишет письма, за чей счет подарки и звонки и зачем заключенным отношения со свободными женщинами – узнаем сегодня в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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