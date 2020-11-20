Фантастическая неделя на ТЕТ – кино о судьбоносных открытиях, невероятных свершениях и волшебных приключениях

Невероятно интересные фильмы вы сможете посмотреть на телеканале ТЕТ на следующей недели – с 23 по 27 ноября.

Привлекательный и загадочный Леонардо ДиКаприо, завораживающий космос и магия – с 23 по 27 ноября на ТЕТ покажут фильмы, которые поразят воображение любого.

В понедельник в 21:15 — «Поймай меня, если сможешь»

Когда молодой Леонардо ди Каприо играет привлекательных негодяев – оторваться от экрана невозможно. В фильме «Поймай меня, если сможешь» он играет Фрэнка Ебигнейла – реального человека и просто фантастического мошенника. Сегодня он – пилот, говорит обо всем на свете с пассажирами и стюардессами, завтра – врач, даже диагноз может поставить! Еще позже – адвокат в двубортном костюме, житель Уолл-Стрит.

Эта игра могла продолжаться еще очень долго, но на хвост Фрэнку сел агент ФБР – Карл Хэнрэтти. Приключение начинается!

Во вторник в 21:15 — «Авиатор»

Опять молодой Лео, но на этот раз – в роли самого эксцентричного богача 20 века, Говарда Хьюза. Для этого человека не было предела, а самая большая страсть – полеты, вылилась в создание эпического фильма «Ангелы Ада». Говард получает мировое признание, деньги и успех, но ему этого недостаточно. В его планах новый «суперсамолет», чья скорость, маневренность и мощность – предел мечтаний...

Пять статуэток «Оскар», которые получила эта лента, намекают, что фильм точно стоит посмотреть.

В среду в 21:15 — «Вселенная Стивена Хокинга»

Биографическая лента о жизни молодого астрофизика Стивена Хокинга и его непростых отношениях с первой женой Джейн с Эдди Редмэйном и Фелисити Джонс в главных ролях. Перспективный, молодой и полный жажды открытий, Хокинг стоит на пороге одного из величайших научных прорывов в истории человечества. Но его жизнь хочет разрушить страшный диагноз – боковой амиотрофический склероз, из-за которого жить Стивену осталось не более двух лет и только в инвалидной коляске.

Его невеста Джейн уговаривает Стивена продолжить бороться, получить научную степень и обещает, что вместе они проживут долгую и полноценную жизнь.

В четверг в 21:15 — «Прекрасные создания»

В маленький городок Гэтлин переезжает Лина. Она член семьи Дюкейн, которых ненавидят консервативные жители города. Поэтому и в школе, и даже на улицах города, Лине не слишком сладко. Единственный, кто ее понимает – Итан Уэйт. Он – мечтатель, который хочет покинуть Гэтлин ради чего-то большего.

Но Лина отталкивает Итана от себя, она вернулась в город не для того, чтобы заводить друзей. Только шаг отделяет Лину от того, чтобы перейти на темную сторону. Удастся ли Итану спасти Лину от себя самой?

В пятницу в 21:15 — «Дом странных детей мисс Сапсан»

Главный герой – мечтательный юноша Джейкоб, который живет обычной жизнью в американской семье. Самое удивительное, с чем сталкивается Джейкоб – истории его, немного помешанного, дедушки, о людях с фантастическими способностями и опасных чудовищах. Мальчик фактически вырос на волшебных историях дедушки, которые он со временем перестает воспринимать всерьез. Но уже очень скоро Джейкобу пришлось на себе испытать реальность этих историй.

Включайте и смотрите на ТЕТ невероятное кино о невероятных людях.