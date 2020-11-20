Город грехов-2: драматический триллер и боевик одновременно

«Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» – это продолжение истории «Города грехов», который также основан на романе Фрэнка Миллера.

В основе фильма также четыре история, которые являются отдельными частями, но неразрывно связаны друг с другом. Все события происходят в городе Basin City, где много грязи, разврата и коррупции. Главные герои картины (Джессика Альба, Микки Рурк, Джозеф Гордон-Левитт) решают отомстить за свои обиды. В конечном итоге их судьбы переплетаются.

Второй фильм о Городе грехов ничем не уступает первому: здесь также много мрачных сцен, яркий спецэффектов и компьютерной графики. А еще здесь непревзойденный каст – чего стоит только роль роковой красотки Евы Грин! Кажется, роль роковой красотки, которая пользуется своей сексуальностью, была буквально создана для нее.

Спустя несколько минут после начала фильма понимаешь, что здесь все время кого-то убивают. Как вскоре становится ясно, убивают только тех героев, которые играют не по правилам. Мафиозная структура города дает о себе знать – здесь каждый знает свое место.

«Город грехов 2» – это драматический триллер и боевик одновременно. И все это снято в стиле «нуар» – черно-белое кино, раскрашенное яркими вставками. Настоящий подарок для все любителей качественного кино и романов Фрэнка Миллера.

Смотрите «Город грехов 2» в воскресенье, в 20:30, на канале НЛО TV!