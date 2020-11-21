Один за всех: какие жуткие поступки родителей раскололи семью на два враждебных лагеря

21 ноября 2020 01:00 Юлия Крутиева
Один за всех: какие жуткие поступки родителей раскололи семью на два враждебных лагеря
Один за всех: какие жуткие поступки родителей раскололи семью на два враждебных лагеря
пресс-служба

Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

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В воскресенье, 22 ноября, в 20:00 ведущий ток-шоу "Один за всех" Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются отыскать истину в непростом семейном конфликте.

За помощью проекта обратились 18-летняя Ольга и 15-летний Влад. Брат и сестра до сих пор не могут оправиться от того, что родная мать выставила их с отцом на улицу и разрушила большую счастливую семью ради другого мужчины. С младшими братиками и сестричкой мама запрещает общаться уже полгода! И, что самое страшное, женщина так настроила их против старшей сестры, брата и отца, что дети воспринимают их как врагов.

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Почему на самом деле мать прячет детей от родных? Какую правду от всех она скрыла? Какие жуткие поступки родителей раскололи семью на два враждебных лагеря? И встретятся ли впервые за полгода в студии старшие брат и сестра с младшими детьми? Смотрите ток-шоу «Один за всех» на СТБ в воскресенье, 22 ноября в 20:00!

 

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