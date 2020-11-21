Один за всех: какие жуткие поступки родителей раскололи семью на два враждебных лагеря

Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

В воскресенье, 22 ноября, в 20:00 ведущий ток-шоу "Один за всех" Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются отыскать истину в непростом семейном конфликте.

За помощью проекта обратились 18-летняя Ольга и 15-летний Влад. Брат и сестра до сих пор не могут оправиться от того, что родная мать выставила их с отцом на улицу и разрушила большую счастливую семью ради другого мужчины. С младшими братиками и сестричкой мама запрещает общаться уже полгода! И, что самое страшное, женщина так настроила их против старшей сестры, брата и отца, что дети воспринимают их как врагов.

Почему на самом деле мать прячет детей от родных? Какую правду от всех она скрыла? Какие жуткие поступки родителей раскололи семью на два враждебных лагеря? И встретятся ли впервые за полгода в студии старшие брат и сестра с младшими детьми? Смотрите ток-шоу «Один за всех» на СТБ в воскресенье, 22 ноября в 20:00!