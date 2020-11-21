Один за всех: какие жуткие поступки родителей раскололи семью на два враждебных лагеря
Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.
За помощью проекта обратились 18-летняя Ольга и 15-летний Влад. Брат и сестра до сих пор не могут оправиться от того, что родная мать выставила их с отцом на улицу и разрушила большую счастливую семью ради другого мужчины. С младшими братиками и сестричкой мама запрещает общаться уже полгода! И, что самое страшное, женщина так настроила их против старшей сестры, брата и отца, что дети воспринимают их как врагов.