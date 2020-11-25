Супермама 2 сезон: почему мама-интеллигент выгонит соперниц?

Сегодня, 25 ноября, в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей продолжат соревнование за звание лучшей.

Участницы проекта Супермама отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам. Также в финале свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев.

Юлия воспитывает 7-летнего сына Сашу. Главная работа в жизни героини – быть мамой, и Юля этому очень рада. Все свое время и внимание девушка отдает ребенку, его здоровью и развитию. Мальчик посещает множество секций и дополнительных занятий, чтобы быть всесторонне развитым и найти свое призвание. Мама уверена, что она все делает правильно.

Так ли это – готов прокомментировать эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

Я супермама, потому что у меня ребенок на первом месте, - рассказывает героиня.

Соперницы девушки уже готовы провести собственную ревизию и озвучить свои выводы! Смотрите сегодня, в 18:00 на СТБ!

Напомним,