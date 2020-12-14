Супермама 2 сезон: чем удивит новая неделя реалити?

Сегодня, 14 декабря, в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь начнут соревнование за звание лучшей.

Участницы отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам. Также в финале свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев.

Первой в гости приглашает мама двоих детей Анна. Вместе с супругом Анна воспитывает сына, которому год и десять месяцев, и десятимесячную доченьку. Участница уверена, что, даже находясь в декрете, мама должна быть ухоженной и красивой. Уже с годовалого возраста Анна отдает малышей в детский сад. Не нарушается ли при этом связь матери с детьми – готовы проверить соперницы.

Перфекционистка Наталия вместе с супругом воспитывает двоих детей – 17-летнюю дочь Валерию и 12-летнего сына Никиту. Наталия уже 17 лет в декрете, занимается семейным уютом и воспитанием детей. Старшей дочери семья прививает качества будущей жены, мамы и идеальной хозяйки. Мальчик, по мнению участницы, должен быть добытчиком, как и его отец. Наталия уверена, что быть мамой – ее призвание. Согласятся ли с этим остальные участницы?

Героини реалити уже готовы провести ревизию у мамы-продюсера Лилии. Вместе с супругом-американцем она воспитывает семилетнюю дочь и четырехмесячного сына. Мама все делает для успешного будущего детей. Старшая дочь Лилии поет, танцует и занимается актерским мастерством. При этом мама много работает и строит карьеру. Лилия уверена, что ей прекрасно удается совмещать все сферы своей жизни. Так ли это – готовы проверить соперницы.

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока – в гости приглашает Елена. Участница уверяет, что она является мотиватором для своих детей. С младшей дочерью, Русланой, мама проводит много времени, воспитывает и обучает ее. Но какими шокирующими признаниями участниц реалити удивит старшая дочь Елены? А также, почему финал превратится в выяснение отношений между соперницами? И каким решением удивит Дмитрий Карпачев? Смотрите с понедельника по четверг, в 18:00 на СТБ!