Говорит Украина: ток-шоу узнает, почему жених застрелил свою невесту на глазах у детей

В Днепре мужчина нечаянно убил невесту из охотничьего ружья. Подробности в ток-шоу Говорит Украина от 01.02.2021.

В эксклюзивном выпуске ток-шоу Говорит Украина , которое выйдет на канале «Украина» с ведущим Алексеем Сухановым, раскроются подробности трагедии, которая произошла в Днепре. Ровно за неделю до свадьбы Дмитрий на глазах двоих детей наставил ружье на любимую и убил ее. Полиция возбудила дело как умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, но кое-кто убежден - это несчастный случай. Почему Дмитрий купил оружие за месяц до трагедии? Кто положил в ружье смертельный патрон? Что собственными глазами видел единственный свидетель говорит ли он правду - станет известно на канале «Украина».

В ток-шоу «Говорить Україна» обратился друг Дмитрия, Александр, который убежден, страшная трагедия - роковая случайность. 12 января Дмитрий выстрелил в Татьяну на глазах двух младших детей 10 и 14 лет. Оружие Дмитрий приобрел с целью защиты. В тот трагический день, когда все произошло, он показывал, как вставляются патроны. И когда отводил от Татьяны ружье - произошел случайный выстрел.

«Дмитрий очень любил Таню! Он планировал жениться! Мы с ним вместе выбирали обручальные кольца! Он буквально светился от счастья! Я его лучший друг, по сути единственный родной человек. Потому что он вырос без отца, а его мама сейчас за границей. Да, я не отрицаю: Дмитрий виноват в неосторожности, но у него не было умысла убивать Таню! Я здесь ради справедливости! Спасите Дмитрия!, - говорит Александр и добавляет, что Татьяна имела троих детей. – Все мальчики. Старшему 19, он живет с родным отцом. Меньшие двое жили с Таней. Когда в их семью вошел Дима, то они его сразу приняли как родного. И Дима их тоже полюбил. Дети сейчас очень переживают за него».

Дмитрий с Татьяной жили в одном районе, а после знакомства вскоре решили пожениться. Даже после смерти матери дети очень переживают за Дмитрия, а тот в свою очередь говорит, что теперь будет жить ради них.

От чего умерла первая жена Дмитрия? Кто расскажет об агрессивном инциденте с участием мужчины, какую находку сделает полиция в квартире, где произошла трагедия, и что покажет полиграф, станет известно в студии уже сегодня.

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!

Напомним,