Таємниці ДНК 3 сезон: герой выпуска обвиняет бывшую жену в черной магии
16 февраля 2021 06:00
Таємниці ДНК 3 сезон: герой выпуска обвиняет бывшую жену в черной магии
пресс-служба
16 февраля в 19:00 выйдет новый выпуск ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон. Герой выпуска предполагает, что экс-жена предоставляла интимные услуги за деньги и даже участвовала в оргиях, во время которых и забеременела!
Таємниці ДНК 3 сезон от 16.02.2021 – 36-летний Виктор. Мужчина уверен, что жена его приворожила. Он никогда не был сторонником брака и не спешил в него вступать. Пока не встретил свою жену Наталью. В браке они прожили 4 года и воспитывают двух дочек: Анечку и Ангелинку. Но недавно Виктора начали посещать мысли, что Наталья его приворожила. Из-за магии он на ней женился, жил все эти годы в иллюзии, не замечал измен жены и мало общался с людьми вокруг.
«Виктор очень фанатично верит в то, что его отношения с женой – лишь магия. Он настолько допек ее постоянными подозрениями, что супружеская пара развелась. Но теперь он скучает за дочками и хочет с помощью теста ДНК проверить свои догадки о родстве с детьми», – рассказывает о выпуске руководитель проекта Юлия Поборуева.
«Моя задача – понять героя, который пришел в студию проекта, поддержать и помочь. Но не в каждой истории к этому готовы сами герои. Иногда, им легче до последнего держаться за свою правду. В этой истории мы снова будем говорить об умении слышать, про ответственность и разрушительную силу абсурдных оправданий», – делиться впечатлениями об истории ведущая Татьяна Высоцкая.