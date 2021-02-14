Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 16.02.2021)

14 февраля 2021 21:50 Александр Кива
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 16.02.2021)
Таємниці ДНК 3 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 16.02.2021)
пресс-служба

16 февраля на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 3 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

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Смотрите в 3 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК 3 сезон

Герой выпуска уверен, что жена его приворожила. Именно поэтому он на ней женился, а из-за магии не замечал ее измен. Мужчина сомневается, что их две маленькие дочки его родные дети. Поэтому обратился за помощью в проект, чтобы узнать правду о своей жене. Приворот против ДНК: какая будет развязка у этой истории?

3 выпуск 3 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 16.02.2021 в 19:00 на СТБ и после эфира -  онлайн на нашем сайте tv.ua.

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