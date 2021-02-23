Один за всех: дети матери-героини просят о помощи от отчима и хотят сбежать из дома
24 февраля на СТБ выйдет новый выпуск остросоциального проекта "Один за всех". На страже справедливости стоит его новый ведущий – практикующий адвокат, криминалист и психолог Сергей Костыра.
Но Наталья словам детей не верит. Она защищает своего мужа и даже готова ему родить десятого ребенка. А слова детей воспринимает за клевету, как попытку избавиться от неродного отца. Эксперты в студии и ведущий Сергей Костыра выяснят, что происходит за закрытыми дверьми многодетной семьи из Житомирщины.
Эта история учит тому, как важно не забывать общаться с каждым из своих детей и быть им другом. Родители должны стать для своего ребенка главной поддержкой, чтобы им доверяли и не боялись рассказать что-либо. И тут очень важно, если в семье больше, чем один ребенок, уметь распределять свое внимание всем одинаково и уделять каждому достаточно времени, – комментирует историю ведущий Сергей Костыра.
Напомним,