Один за всех: дети матери-героини просят о помощи от отчима и хотят сбежать из дома

23 февраля 2021 05:00 Юлия Крутиева
Один за всех: дети матери-героини просят о помощи от отчима и хотят сбежать из дома
Один за всех: дети матери-героини просят о помощи от отчима и хотят сбежать из дома
пресс-служба

24 февраля на СТБ выйдет новый выпуск остросоциального проекта "Один за всех". На страже справедливости стоит его новый ведущий – практикующий адвокат, криминалист и психолог Сергей Костыра.

Читайте такжеУкраинская ведущая родила двойню
Героиня нового выпуска ток-шоу "Один за всех" – 36-летняя Наталья. У нее – многодетная семья, ведь женщина воспитывает девятерых детей! Она гордо носит звание мамы-героини и на каждом шагу показывает свое удостоверение. Но, как оказалось, до идиллии их семье далеко. Уже несколько лет старшие дети Анна и Володя хотят сбежать из дому и жить в детдоме. Так они хотят спастись от жестоких методов воспитания отчима. Уверяют, что если это будет продолжаться, мужчина может сорваться и даже кого-то из них убить.

Но Наталья словам детей не верит. Она защищает своего мужа и даже готова ему родить десятого ребенка. А слова детей воспринимает за клевету, как попытку избавиться от неродного отца. Эксперты в студии и ведущий Сергей Костыра выяснят, что происходит за закрытыми дверьми многодетной семьи из Житомирщины.

Эта история учит тому, как важно не забывать общаться с каждым из своих детей и быть им другом. Родители должны стать для своего ребенка главной поддержкой, чтобы им доверяли и не боялись рассказать что-либо. И тут очень важно, если в семье больше, чем один ребенок, уметь распределять свое внимание всем одинаково и уделять каждому достаточно времени, – комментирует историю ведущий Сергей Костыра.

Напомним,

Облако тегов

СТБ Один за всех телешоу семейные истории насилие расследование анонс домашнее насилие телешоу 2021 Сергей Костыра

Материалы по теме

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)
Телешоу

Холостяк-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.03.2021)
Гроші: смотреть выпуск онлайн от 22.02.2021
Телешоу

Гроші: смотреть выпуск онлайн от 22.02.2021
Актер Сергей Лефор: Во время локдауна форму удалось не только поддержать, но и улучшить!
Интервью

Актер Сергей Лефор: Во время локдауна форму удалось не только поддержать, но и улучшить!Эксклюзив
Рецепт лимонного тарта с меренгой от Аманды Ироаньи
Еда и рецепты

Рецепт лимонного тарта с меренгой от Аманды ИроаньиЭксклюзив

Популярное на сайте

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Козы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Козы
21 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

21 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

Популярное видео

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2021)

МАСКА: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK