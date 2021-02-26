Три Икса: все, что вы должны знать о боевике

Эксклюзив 26 февраля 2021 15:45 Юлия Крутиева
Три Икса: все, что вы должны знать о боевике

Премьера кинохита «Три Икса» состоялась почти 20 лет назад, но несмотря на это, фильм продолжает входить в рейтинг самых захватывающих американских кинобоевиков.

В эту субботу канал 2+2 покажет сразу две части культовой истории про фанатичного спортсмена-экстремала Ксандера Кэйджа, которого вербуют в Управление национальной безопасности.

TV.UA собрал ТОП-5 самых интересных фактов о боевике.

1. До съемок в фильме Вин Дизель никогда не садился за руль байка. Специально для проекта в течение трех месяцев его тренировали чемпионы мира по мотокроссу.

2. Все татуировки Вин Дизеля в фильме – поддельные.

3. Главную роль в первой части должен был сыграть Эрик Бана. Но актер отказал продюсерам, сославшись на занятость в другой картине. Вин Дизеля пригласили на роль только после того, как к проекту присоединился режиссер Роб Коэн, который уже поработал с актером на фильме «Форсаж».

4. Для съемок боевика чешская служба ВВС одолжила съемочной группе два самолета. Взамен продюсеры должны были перевести 50 тысяч долларов в военный госпиталь и купить пиво всем участвовавшим в проекте военным.

5. По словам Роба Коэна, в сцене со сходом лавины композиторы использовали более 20 тысяч отдельных звуковых эффектов.

Крутые виражи, зрелищные перестрелки и отчаянные герои – в эту субботу на канале 2+2: 18:30 – «Три Икса»; 21:00 – «Три Икса: Новый уровень». 

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