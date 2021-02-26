Мачо и ботан-2: полицейские возвращаются в колледж
Мачо и ботан-2” — это улетная комедия, продолжение истории о двух полицейских под прикрытием, которые возвращаются в колледж.
“Мачо и ботан-2” – это комедийная комедия в стиле фильмов 80-х. По сути, весь фильм – это сплошной стеб. И стебутся тут не только над студенческой жизнью, но и над самими компами. Конечно, это больше комедия, чем боевик, и уже тем более, криминал. В фильме полно боевых сцен, и сцен погони, но все это перекрывают шутки Ченинга Татума и Джона Хила. Отличный фильм для вечера воскресенья, если вы хотите от души посмеяться!
Смотрите фильм “Мачо и ботан-2” в воскресенье, в 19:30, на канале НЛО TV!