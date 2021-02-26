Мачо и ботан-2: полицейские возвращаются в колледж

Эксклюзив 26 февраля 2021 16:30 Юлия Крутиева
Мачо и ботан-2: полицейские возвращаются в колледж

Мачо и ботан-2” — это улетная комедия, продолжение истории о двух полицейских под прикрытием, которые возвращаются в колледж.

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В первом фильме полицейские Грег Дженко и Мортон Шмидт раскрыли очень опасное дело, связанное с торговлей наркотиков в школе. На этот раз им поручают еще одно очень серьезное задание – вычислить наркодиллера в колледже. Для этого им необходимо внедриться в студенческую тусовку под видом таких же студентов. Поначалу все идет хорошо, но когда парни ощущают всю полноту студенческой жизни (с новыми друзьями, вечеринками и алкоголем) между ними начинает нарастать непонимание. Смогут ли полицейские успешно завершить задание и выйти сухими из воды?

“Мачо и ботан-2” – это комедийная комедия в стиле фильмов 80-х. По сути, весь фильм – это сплошной стеб. И стебутся тут не только над студенческой жизнью, но и над самими компами. Конечно, это больше комедия, чем боевик, и уже тем более, криминал. В фильме полно боевых сцен, и сцен погони, но все это перекрывают шутки Ченинга Татума и Джона Хила. Отличный фильм для вечера воскресенья, если вы хотите от души посмеяться!

Смотрите фильм “Мачо и ботан-2” в воскресенье, в 19:30, на канале НЛО TV!

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