8 Марта на Интере: утренний флешмоб, новый Шекспир и истории особенных женщин

Что посмотреть на ТВ 8 марта? Читайте в нашем материале - что посмотреть 8 марта на Интере.

Праздничное «Утро с Интером»

В понедельник, 8 Марта, в эфире «Интера» – праздничная программа и множество сюрпризов для дорогих женщин: премьеры, спецвыпуски популярных проектов и большой концерт с участием любимых артистов.

8 Марта на телеканале начнется в 07:00 с праздничного выпуска программы «Утро с Интером». Хозяином студии станет Роман Кадемин, который по уже сложившейся традиции в этот весенний день подменит на посту своих коллег Анастасию Даугуле и Ирину Юсупову. Конечно, эфир будет посвящен женщинам. Телезрителям расскажут о героинях сюжетов, которые больше всего удивили команду проекта за последний год. О представительницах необычных профессий, о женщинах-миллионерах, звездных мамах и успешных спортсменках. Рубрика «Качество жизни» научит мужчин правильно выбирать самые популярные подарки на 8 Марта – цветы и духи.

Гостями праздничной студии станут Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Знаменитая балетная пара поделится секретом крепких семейных отношений. Хорошее настроение телезрительницам подарит певец Виталий Козловский. А еще журналисты «Утра с Интером» устроили праздничный флешмоб в одном из киевских торговых центров!

Премьера сериала «За дело берется Шекспир»

Что было бы, если б Шекспир был женщиной? Он расследовал бы преступления! Как главная героиня британского сериала «За дело берется Шекспир», премьера которого состоится на «Интере» 8 марта в 09:20. Комедийный детектив с Марком Бентоном и Джо Джойнер в главных ролях рассказывает о приключениях чудаковатой пары сыщиков.

Неуклюжий частный детектив Фрэнк Хэтэуэй еле сводил концы с концами, пока на пороге его офиса не появилась парикмахер Луэлла Шекспир. Женщина попросила проследить за женихом, которого она подозревает в измене. Интуиция ее не подвела: возлюбленный оказывается брачным аферистом. Его убивают. Подозрение падает на Луэллу. И Фрэнк берется доказать невиновность девушки. За время расследования они находят общий язык и понимают, что удачно друг друга дополняют. К тому же агентство Хэтэуэйя оказывается на грани разорения, и бойкая блондинка обещает погасить все его долги. Так бывший полицейский и бывшая парикмахер становятся напарниками...

Авторы сценария – поклонники творчества Уильяма Шекспира. Поэтому главных героев наделили фамилиями знаменитого драматурга и его жены Энн Хэтэуэй. Кроме того, по сюжету события сериала происходят в графстве Уорикшир, в городе Стратфорд-на-Эйвоне, где долгое время Шекспир жил со своей семьей.

Кстати, 8 марта «Интер» покажет сразу 8 серий первого сезона комедийного детектива.

Любимые «Девчата»

В 16:10 на «Интере» - культовая комедия Юрия Чулюкина «Девчата» с Надеждой Румянцевой и Николаем Рыбниковым в главных ролях. Ее премьера состоялась накануне Международного женского дня, 7 марта 1962 года. На роль Тоси Кислицыной претендовали десятки известных актрис, в том числе супруга режиссера Юрия Чулюкина – Наталья Кустинская. Однако предпочтение отдали Румянцевой. И попали в точку! Добрая и веселая история о любви поварихи и бригадира лесорубов пришлась зрителям по душе.

Спецвыпуск «Касается каждого» об особенных женщинах

В 18:00 в эфир выйдет праздничный спецвыпуск социального ток-шоу «Касается каждого». В этот вечер в студии проекта соберутся женщины, которые впечатлили всю страну. Это и многодетная мама, и женщина с чрезвычайными способностями, и девушка, сковавшая себя цепью с любимым… Какие они? О чем мечтают? И как 8 Марта их будут удивлять мужчины? Это будет особенный эфир – о женственности и красоте, материнской любви и мужской благодарности.

Премьера проекта «Вещдок. Опережая время»

Сразу после этого, в 21:00, на «Интере» стартует проект о настоящих мужчинах – детективный цикл «Вещдок. Опережая время». В новых выпусках ведущие Артем Позняк и Александр Половцев предложат телезрителям совершить путешествие в прошлое, чтобы раскрыть его загадки. И расскажут о следователях и преступниках, которые опережали свое время.

За последние полвека изменилось очень многое. Сегодня сложно поверить и осознать, что пару десятков лет назад жизнь была совсем другой. В прошлом люди иначе мыслили, иначе себя вели, имели другие привычки. Это отражалось на специфике преступлений и их раскрытии. Некоторые криминальные дела того времени сейчас могли бы быть расследованы за несколько минут, а отдельные преступления прошлого в наше время вообще невозможно совершить.

Новый цикл «Вещдок. Опережая время» смотрите с понедельника по четверг в 21:00.

Праздничный концерт «Я подарю тебе любовь»

В 22:05 завершит праздничный марафон на «Интере» большой концерт «Я подарю тебе любовь». В нем примут участие Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Тамара Гвердцители, Таисия Повалий, Ани Лорак, Николай Басков, Стас Михайлов, Дима Билан, Полина Гагарина, группа «Земляне», Михаил Шуфутинский, Денис Клявер, Анита Цой и другие звезды. Они будут петь лучшие песни о любви на стихи титулованного поэта и многократного лауреата престижных музыкальных премий Михаила Гуцериева.

Телеканал «Интер» поздравляет милых женщин с наступающим 8 Марта. Чтобы этот прекрасный весенний праздник был незабываемым, встречайте его вместе с нами! Настоящее, традиционное, наше 8 Марта – только на «Интере»!