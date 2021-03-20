Сашка: на канале Украина – премьера 4-серийного фильма

В понедельник, 22 марта, в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Сашка» производства компании «Украинская Продакшн Студия».

Фильм расскажет о счастливой и успешной паре, в жизнь которой неожиданно ворвалась 12-летняя девочка.

Милена и Стас счастливы в браке, оба реализовались как профессионалы. У Стаса, известного пластического хирурга, своя клиника. Милена – талантливый педагог и вот-вот станет учителем года. Осталось решить только одну проблему – родить ребенка, о котором пара так мечтает.

В параллельном мире живет 12-летняя Александра. Сирота, которую вырастили цыгане и которая на спор может подрезать кошелек. Жизнь в интернате тяготит ее и Сашка периодически убегает к цыганам, которые заменили ей семью. Конечно, она усвоила уроки сиротской жизни и вполне умеет и постоять за себя, и соврать. Два мира – Милены со Стасом и Сашки, которые кажутся непересекающимися, – подорвал один телефонный звонок. Сашка оказалась внебрачным ребенком Стаса.

На съемках «Сашки» мы познакомились с цыганской культурой, – говорит режиссер-постановщик картины Сергей Крутин. – Сложно вспомнить что-то более интересное, чем участие в фильме настоящих цыган из театра «Романс». Наша новая мелодрама острая на чувства, пулуян? (ред.: на цыганском пулуян – понятно). Съемки были нелегкими, но интересными. Смотрите премьеру уже в понедельник на канале «Украина».

В новом фильме снялись актеры Ева Шевченко-Головко, Лянка Грыу, Артем Карасев, Александр Печерица, Полина Василина, Игорь Крикунов, Леся Островская, Тамара Морозова.

Оператор-постановщик картины – Александр Оноприенко. Продюсеры – Ирина Заря, Ирина Чемерис. Производством занималась компания «Украинская Продакшн Студия». Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Сашка» в понедельник и вторник в 21:00 на телеканале «Украина».