Город грехов-2: продолжение истории о мрачном городе

Эксклюзив 26 марта 2021 17:10 Юлия Туренко
Город грехов-2: продолжение истории о мрачном городе
Город грехов-2: продолжение истории о мрачном городе
пресс-служба

“Город грехов-2” – фильм-продолжение истории о событиях, которые разворачиваются в Бэйсин Сити.

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Фильм снятый по мотивам цикла графических романов Фрэнка Миллера. Особенность второго фильма в том, что он также снят в жанре нуар, но на этот раз перед зрителем предстает совсем другая история.

После убийства детектива Джона Хартинготона, его подруга Нэнси Каллахан впадает в отчаяние. Больше всего на свете ей хочется отомстить за смерть возлюбленного. Но сделать это не так просто, ведь в убийстве полицейского замешан никто иной, как самый опасный человек в городе – сенатор Рорк. И здесь оказывается, что отомстить сенатору хочет не только Нэнси.

Город грехов-2: продолжение истории о мрачном городе / пресс-служба

“Город грехов-2” – это невероятная экранизация целого мира из романов Фрэнка Миллер. Во время просмотра вы словно погружаетесь в ужасный и, в тоже время, до ужаса обаятельный мир, где царит хаос, преступность и несправедливость. Фильм заставляет задуматься и многое переосмыслить.

Смотрите фильм “Город грехов-2” в воскресенье, в 18:00, на канале НЛО TV!

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