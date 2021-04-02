Холостяк-11: самое горячее свидание недели и неожиданное решение Михаила

Сегодня, 2 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет 5 выпуск романтического реалити «Холостяк».

Михаил Заливако вместе с участницами отправится в романтический и атмосферный город Львов. Неделя будет полна сюрпризов, как для девушек, так и для главного героя…

По приезду в отель ведущий предложит участницам на выбор определенные бонусы от Миши. Однако девушки не будут понимать, что означает каждая «плюшка». Среди вариантов: полотенца, бокалы, корона, книги и табличка со словами «подружки».

Это может быть связано с тематикой свиданий, – предположит одна из участниц.

Какой же выбор сделают девушки? И какие свидания им подготовил Холостяк?

Холостяк-11: Михаил Заливако / пресс-служба

С одной из претенденток на свое сердце главный герой отправится на массаж… Не пропустите одно из самых горячих свиданий недели!

Другим девушкам, чтобы найти Холостяка, нужно будет хорошенько постараться и пройти квест! А третьей претендентке на сердце мужчины достанется бонус, о котором ее конкурентки могут только мечтать… Что же это будет?

Кроме того, Михаил примет очередное неожиданное решение для всех участниц! Что придумал главный герой? С кем у Михаила состоится поцелуй? И кто покинет проект после недели, проведенной во Львове?

Смотрите романтическое реалити «Холостяк» сегодня, 3 апреля, в 19:00 на СТБ.