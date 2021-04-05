Полезная программа: в ток-шоу расскажут о продуктах для весеннего детокса

В «Полезной программе» расскажут о продуктах для весеннего детокса

Во вторник, 6 апреля, в 10:00 на «Интере» выйдет специальный выпуск ток-шоу, посвященный детокс-продуктам.

Что стоит включить в меню весной? Какие овощи и фрукты помогут очистить организм от токсинов? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут о том, что такое детокс и как правильно его проводить, а также поделятся эксклюзивными советами и рецептами для стройной фигуры.

Чувствуете апатию и недостаток энергии? Вам нужен детокс! Он поможет избавиться от токсинов, наладить работу организма, придать легкость и бодрость. К тому же приятным бонусом станут потеря нескольких килограммов и чистая кожа.

Детоксикация – сложный процесс, – рассказывает диетолог Карина Дейнеко. – За утилизацию токсических веществ в нашем организме отвечает несколько органов, но самая большая нагрузка ложится на печень, потому что именно с едой мы больше всего засоряем организм токсинами – загустителями, стабилизаторами, красителями, крахмалами, сахаром и прочим. Придерживаясь в течение нескольких дней или недель специального сбалансированного меню, в основу которого включены овощи, вы даете своему организму возможность не тратить усилия на переваривание еды, которая не несет никакой питательной ценности. Запускается процесс очищения клеток и тканей от токсинов, и у организма появляются ресурсы для восстановления

Какие продукты способствуют очищению организма? Насколько безопасна сокотерапия? Чем полезен для очищения печени артишок? Как сделать из сельдерея маску для лица? И какие оригинальные блюда помогут устроить вашему организму невероятный детокс и сделают фигуру стройной, в студии «Полезной программы» расскажут ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу: кулинарный эксперт Ирина Рудневская, эксперт плодово-овощного рынка Григорий Иванов, диетолог Карина Дейнеко и певец Андрей Кише.

Детокс-продукты можно найти на каждой кухне, главное – вовремя их распознать, – говорит Андрей Кише. – Если требуется устроить детокс, отказываюсь от блюд, которые перегружают желчный, поджелудочную и печень, месяц не пью кофе, только травяные чаи. Лучший способ очистить организм – приготовить салат «Щетка» из свежей свеклы, моркови и капусты, заправленный оливковым или тыквенным маслом. Он вычищает кишечник от всего ненужного и абсорбирует вредные вещества

Смотрите специальный выпуск ток-шоу о детокс-продуктах – завтра, 6 апреля, в 10:00 на телеканале «Интер».