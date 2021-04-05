Полезная программа: в ток-шоу расскажут о продуктах для весеннего детокса
Во вторник, 6 апреля, в 10:00 на «Интере» выйдет специальный выпуск ток-шоу, посвященный детокс-продуктам.
Чувствуете апатию и недостаток энергии? Вам нужен детокс! Он поможет избавиться от токсинов, наладить работу организма, придать легкость и бодрость. К тому же приятным бонусом станут потеря нескольких килограммов и чистая кожа.
Детоксикация – сложный процесс, – рассказывает диетолог Карина Дейнеко. – За утилизацию токсических веществ в нашем организме отвечает несколько органов, но самая большая нагрузка ложится на печень, потому что именно с едой мы больше всего засоряем организм токсинами – загустителями, стабилизаторами, красителями, крахмалами, сахаром и прочим. Придерживаясь в течение нескольких дней или недель специального сбалансированного меню, в основу которого включены овощи, вы даете своему организму возможность не тратить усилия на переваривание еды, которая не несет никакой питательной ценности. Запускается процесс очищения клеток и тканей от токсинов, и у организма появляются ресурсы для восстановления
Детокс-продукты можно найти на каждой кухне, главное – вовремя их распознать, – говорит Андрей Кише. – Если требуется устроить детокс, отказываюсь от блюд, которые перегружают желчный, поджелудочную и печень, месяц не пью кофе, только травяные чаи. Лучший способ очистить организм – приготовить салат «Щетка» из свежей свеклы, моркови и капусты, заправленный оливковым или тыквенным маслом. Он вычищает кишечник от всего ненужного и абсорбирует вредные вещества
Смотрите специальный выпуск ток-шоу о детокс-продуктах – завтра, 6 апреля, в 10:00 на телеканале «Интер».