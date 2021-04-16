Лига Смеха. Битва Титанов: одна из команд покинула сезон из-за коронавируса

16 апреля 2021 16:10 Юлия Туренко
Лига Смеха. Битва Титанов: одна из команд покинула сезон из-за коронавируса
«Лига Смеха» возвращается!
Пресс-служба Квартал 95

«Лига Смеха» возвращается!

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16 апреля в 20:15 на 1+1 состоится первый полуфинал Битвы Титанов проекта «Лига Смеха». В связи с локдауном съемки переносились, и вот, наконец-то, команды снова сойдутся на одной сцене, чтобы побороться за звание лучшей и приз – 1 миллион гривен.

В первом полуфинале команды покажут полотно на заданную тему «Изобретения». На сцене зрители увидят: «Ветераны космических войск», «30+» и Сергей Бабкин, «Винницкие» и Олеся Жураковская, Инародный театр абсурда «Воробушек» и Владимир Дантес, «Трио Разные и ведущий» и Гарик Корогодский.

«Лига Смеха» возвращается! / Пресс-служба Квартал 95
К сожалению, «Стадион Диброва» не смогли продолжать соревнования, поскольку у членов команды обнаружили коронавирус. Они вынуждены были покинуть сезон на данном этапе.

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Судейский состав остается неизменным: Владимир Дантес, Маша Ефросинина, Гарик Корогодский, Олеся Жураковская, Сергей Бабкин и главный судья Народный артист Украины Станислав Боклан.

Ведущие: Евгений Кошевой и ПТП (Потап).

Смотрите первый полуфинал «Лиги Смеха» 16 апреля в 20:15 на 1+1.

«Лига Смеха» возвращается! / Пресс-служба Квартал 95
Напомним, 

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