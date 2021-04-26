Супермама 3 сезон: чем удивят героини из Киева

26 апреля в 18:00 на СТБ начнется новая неделя реалити «Супермама», в рамках которой мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей.

С понедельника по четверг они будут раскрывать свои лайфхаки и методы воспитания. И только одна из них станет « супермамой » по версии проекта.

Участницы отправятся в гости друг к другу, а после – выставят соперницам оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе участницами проекта станут мамы из Киева. Первой в гости приглашает эксцентричная мастер голоса Ната. 43-летняя участница учит людей пению и взаимодействию музыки в жизни. Кроме того, героиня воспитывает 17-летнюю доченьку Машу. Ее Ната растит как равноправную личность. Она поддерживает дочь, делится опытом и дает возможность найти себя в этой жизни. Присутствует ли дисциплина при такой свободе в их доме? Проверят соперницы Наты.

Второй в гости приглашает эксперт в вопросах взаимоотношений Дарья. Участница считает себя межличностным тренером, и выдает замуж за 30 дней! А кроме того, вместе с супругом, воспитывает двоих сыновей – 18-летнего Геннадия и 11-летнего Игната. Героиня воспитывает настоящих мужчин, поэтому в их доме царит дисциплина и порядок, а мнение мамы – закон для всей семьи. Удается ли сохранить близкий контакт с детьми, устанавливая такие жесткие рамки?

Дальше участницы реалити отправляются в гости к опытной маме Светлане. Юная леди 50+, как себя называет героиня, является успешной бизнес-леди и публичной личностью. Светлана занимается организаций свадеб и ивентов. Участница воспитывает троих детей. Старшей дочери Светланы, Марии, 34 года. Также у Светланы есть двойняшки, им по восемь с половиной лет. Внуки Светланы старше ее младших детей! Участница придерживается всех норм здорового питания и прививает такие же правила детям. Героиня уверена, что является идеальной мамой! Но удастся ли ей убедить в этом троих соперниц?

Последней в гости приглашает суррогатная мама Катя. Участница воспитывает 12-летнюю дочь Лилию. Несколько лет назад Катя решила принять участие в программе суррогатного материнства, и осчастливила за это время две пары. Свою же доченьку Катя воспитывает в любви и гармонии. Мама проводит с ней практически все свободное время. Катя с Лилей все хобби и увлечения делят на двоих, а также являются лучшими подругами. Правильная ли это тактика воспитания подростка, должен ли быть у девочки свой круг друзей по возрасту – готов прокомментировать Дмитрий Карпачев. Какие выводы сделают соперницы Кати? А также, кто станет победительницей на этой неделе? Смотрите в эфире.

Смотрите премьерные выпуски реалити «Супермама» с понедельника по четверг в 18:00 на СТБ.