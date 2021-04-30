Холостяк-11: ключ от номера Михаила, вечеринка на яхте и игра без правил
Уже сегодня, 30 апреля, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 9 выпуск проекта «Холостяк».
Карточки с бонусами – это то, о чем каждая мечтала на протяжении всего сезона. Ключ от номера Холостяка, роза авансом и другие пикантные возможности открываются для соперниц. Так, у Даши появится доступ к Михаилу в любое время суток, ведь у нее есть ключ от комнаты. Участница примет решение с самого утра прийти к Холостяку со вкусным завтраком в постель. Но неужели кто-то уже до нее оказался там? И какой будет реакция Миши на появление в его номере Даши?
А также Холостяк пригласит участниц на яхту, где устроит вечеринку. Претенденткам на сердце главного героя нужно будет придумать игры. Девушки не упустят возможность узнать больше о Холостяке и вывести на чистую воду своих соперниц…
Не пропустите уже сегодня, 30 апреля в 19:00, в романтическом реалити «Холостяк» на телеканале СТБ!