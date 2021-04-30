Холостяк-11: ключ от номера Михаила, вечеринка на яхте и игра без правил

30 апреля 2021 13:35 Юлия Туренко
Холостяк-11: ключ от номера Михаила, вечеринка на яхте и игра без правил
Холостяк-11: Михаил Заливако
пресс-служба канала СТБ

Уже сегодня, 30 апреля, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 9 выпуск проекта «Холостяк».

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События будут действительно жаркими, ведь каждая участница проекта Холостяк-11 старается все больше и больше удивить главного героя. Какие новые возможности появятся у девушек? И как они будут распределять бонусы между собой?

Карточки с бонусами – это то, о чем каждая мечтала на протяжении всего сезона. Ключ от номера Холостяка, роза авансом и другие пикантные возможности открываются для соперниц. Так, у Даши появится доступ к Михаилу в любое время суток, ведь у нее есть ключ от комнаты. Участница примет решение с самого утра прийти к Холостяку со вкусным завтраком в постель. Но неужели кто-то уже до нее оказался там? И какой будет реакция Миши на появление в его номере Даши?

Холостяк-11: Джессика / пресс-служба

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Более того, Юля «Зайка» станет куда инициативнее. Такой участницу вы еще не видели! Она уверенно ворвется на чужое свидание и почувствует себя главной. Понравится ли это Мише? Хватит ли сил и мудрости у Ани не сорваться в таких условиях? Неужели «Зайка» посмеет испортить первое индивидуальное свидание Джессики? И главное, как Холостяк отреагирует на игру без правил?

А также Холостяк пригласит участниц на яхту, где устроит вечеринку. Претенденткам на сердце главного героя нужно будет придумать игры. Девушки не упустят возможность узнать больше о Холостяке и вывести на чистую воду своих соперниц…

Не пропустите уже сегодня, 30 апреля в 19:00, в романтическом реалити «Холостяк» на телеканале СТБ!

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