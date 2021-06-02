Говорит Украина: зрители узнают секрет девушки, погибшей при загадочных обстоятельствах
В эксклюзивном выпуске ток-шоу «Говорить Україна» на телеканале «Украина» в среду, 2 июня, раскроются шокирующие подробности истории, которая всколыхнула Полтавскую область.
Местные напуганы и боятся за жизнь своих детей, потому что возможные убийцы до сих пор на свободе. Что произошло в ту роковую ночь со студенткой, и кто ее тело выбросил на обочину дороги, станет известно из расследования журналистов «Говорить Україна».
В тот вечер девушка отпросила погулять на несколько часов, но домой больше не вернулась. 30 апреля в 11:00 местный тракторист, который ехал обрабатывать поле, увидел бездыханное тело Марии, и сразу позвонил председателю села.
Она лежала на окраине села у дороги. Свитер задран до шеи, штаны были на ней, но белья не было, - рассказала на канале «Украина» жительница села, где жила погибшая. - Тело Марии повезли на экспертизу, чтобы выяснить причину смерти. За справкой поехала бабушка Татьяна, женщина была настолько убита горем, что она и не поняла хорошо, что в той справке написано. Я прочитала справку - эксперт написал, что Мария умерла от алкогольной интоксикации. И в это поверить сложно, такого быть не может. Поэтому мы решили, что нужно останавливать похороны и вызвать полицию, чтобы они также все зафиксировали! Мы не похоронили Марию пока не приехала полиция.
Только после того, как местные вызвали полицию и заставили ее зафиксировать синяки, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве и изнасиловании.
По словам местной жительницы Анны, у каждого в селе есть дети, и родители теперь боятся отпускать их на улицу. Семья Марии не богата, на дорогих адвокатов у нее денег нет. Поэтому односельчане попросили провести справедливое расследование журналистов.
Всегда нужно добиваться правды и полного расследования! Если встречаетесь с несправедливостью - идти до конца, заручившись поддержкой близких людей и единомышленников, - убеждает ведущий ток-шоу Алексей Суханов на телеканале «Украина».
Кому писала Мария почти перед смертью, как ее письма связаны с компанией, в которой ее последний раз видели, и что скажет судмедэксперт журналистам «Говорить Україна», станет известно в студии ток-шоу.
Напомним,