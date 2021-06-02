Говорит Украина: зрители узнают секрет девушки, погибшей при загадочных обстоятельствах

2 июня 2021 12:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: зрители узнают секрет девушки, погибшей при загадочных обстоятельствах
Ведущий Алексей Суханов
пресс-служба канала Украина

В эксклюзивном выпуске ток-шоу «Говорить Україна» на телеканале «Украина» в среду, 2 июня, раскроются шокирующие подробности истории, которая всколыхнула Полтавскую область.

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Односельчане остановили похороны 16-летней девушки, начали раздевать бездыханное тело и фотографировать. Неравнодушная к трагедии Анна возмущена, в справке о смерти указано - алкогольное отравление, но люди заметили по всему телу многочисленные синяки и гематомы, и заподозрили самое худшее - изнасилование. 

Местные напуганы и боятся за жизнь своих детей, потому что возможные убийцы до сих пор на свободе. Что произошло в ту роковую ночь со студенткой, и кто ее тело выбросил на обочину дороги, станет известно из расследования журналистов «Говорить Україна».

В тот вечер девушка отпросила погулять на несколько часов, но домой больше не вернулась. 30 апреля в 11:00 местный тракторист, который ехал обрабатывать поле, увидел бездыханное тело Марии, и сразу позвонил председателю села.

Она лежала на окраине села у дороги. Свитер задран до шеи, штаны были на ней, но белья не было, - рассказала на канале «Украина» жительница села, где жила погибшая. - Тело Марии повезли на экспертизу, чтобы выяснить причину смерти. За справкой поехала бабушка Татьяна, женщина была настолько убита горем, что она и не поняла хорошо, что в той справке написано. Я прочитала справку - эксперт написал, что Мария умерла от алкогольной интоксикации. И в это поверить сложно, такого быть не может. Поэтому мы решили, что нужно останавливать похороны и вызвать полицию, чтобы они также все зафиксировали! Мы не похоронили Марию пока не приехала полиция.

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Когда были похороны, все село собралось провести девушку. И, когда увидели тело, были шокированы, на нем места живого не было. По словам свидетелей, у девушки нос был перебит, все лицо синее, пальцы сломаны, на шее синяки как от удушения, гениталии синие. Когда люди на похоронах поняли, что тело похоронят и никаких доказательств не будет, взяли фотоаппарат, и в гробу начали фиксировать побои.

Только после того, как местные вызвали полицию и заставили ее зафиксировать синяки, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве и изнасиловании.

По словам местной жительницы Анны, у каждого в селе есть дети, и родители теперь боятся отпускать их на улицу. Семья Марии не богата, на дорогих адвокатов у нее денег нет. Поэтому односельчане попросили провести справедливое расследование журналистов.

Всегда нужно добиваться правды и полного расследования! Если встречаетесь с несправедливостью - идти до конца, заручившись поддержкой близких людей и единомышленников, - убеждает ведущий ток-шоу Алексей Суханов на телеканале «Украина».

Кому писала Мария почти перед смертью, как ее письма связаны с компанией, в которой ее последний раз видели, и что скажет судмедэксперт журналистам «Говорить Україна», станет известно в студии ток-шоу.

Напомним, 

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