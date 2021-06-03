Украина — Северная Ирландия: где смотреть матч онлайн и по ТВ

Украинская сборная продолжает подготовку к Евро-2020 (перенесенного из-за коронавируса на 2021 год) и сыграет с командой Северной Ирландии.

Подопечные Андрея Шевченко примут команду Северной Ирландии в Днепре на одноименной арене, матч состоится 3 июня в 21:00 по Киеву.

Впервые футбольные сборные встретились в 1996 году в рамках отбора к Евро 1998 года, тогда сине-желтые вырвали победу со счетом 1:0. С тех пор Украина и Северная Ирландия встречались еще четыре раза.

Посмотреть встречу украинские болельщики смогут в прямом эфире на каналах Украина и Футбол 1 и в повторе на канале Футбол-1 в 16:35 4 июня и Футбол-2 в 09:05 4 июня. К сожалению, трансляция в интернете не предусмотрена.

Напомним,