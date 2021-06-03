Украина — Северная Ирландия: где смотреть матч онлайн и по ТВ

3 июня 2021 12:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Украина — Северная Ирландия: где смотреть матч онлайн и по ТВ
Где смотреть товарищеский матч Украина — Северная Ирландия / Reuters

Украинская сборная продолжает подготовку к Евро-2020 (перенесенного из-за коронавируса на 2021 год) и сыграет с командой Северной Ирландии.

Подопечные Андрея Шевченко примут команду Северной Ирландии в Днепре на одноименной арене, матч состоится 3 июня в 21:00 по Киеву.

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Впервые футбольные сборные встретились в 1996 году в рамках отбора к Евро 1998 года, тогда сине-желтые вырвали победу со счетом 1:0. С тех пор Украина и Северная Ирландия встречались еще четыре раза.

Посмотреть встречу украинские болельщики смогут в прямом эфире на каналах Украина и Футбол 1 и в повторе на канале Футбол-1 в 16:35 4 июня и Футбол-2 в 09:05 4 июня. К сожалению, трансляция в интернете не предусмотрена. 

Напомним, 

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