Я знаю, что вы сделали прошлым летом: классный триллер для выходного дня

Легкие комедии – лучшие друзья для того, чтобы круто провести выходные. Однако любителей чего-нибудь острого и даже страшного – не меньше.

Так что уже сегодня, 5 июня, можно разнообразить свой вечер классным триллером, проверенным временем – «Я знаю, что вы сделали этим летом». Фильм выйдет в 20:00 на телеканале НЛО TV.

По сюжету триллера, школьные друзья Рэй, Барри, Джули и Хелен хорошо провели время на берегу моря. Но когда они возвращались домой на машине, то сбили случайного прохожего. Друзья решили, что он мертв, и чтобы избежать лишних неприятностей, сбросили его тело в море, пообещав никому не рассказывать о случившемся. Ровно через год, когда они вновь встретились в родном городке, стало понятно, что кто-то знает об их секрете. Все получили послание с надписью: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Девушки берутся за собственное расследование, чтобы узнать побольше о парне, которого они сбили. Когда подозрения падают на их бывшего одноклассника Макса, то его вскоре убивают, и ребята понимают, что теперь им тоже угрожает смертельная опасность.

Фильм «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» можно назвать классическим, ведь интригует даже название. Всю «кинодорогу» сюжет и игра актеров держит в напряжении и очень хочется узнать, кто же там убийца или садовник. Атмосферы добавляет удачно подобранная музыка и сложная игра света и теней. Главные роли исполняют известные красотки Сара Мишель Геллар и Дженнифер Лав Хьюитт, и красавцы – Фредди Принц-младший, Райан Филлипп и другие.

К слову, фильм настолько реалистичен на свое время, что даже актриса Дженнифер Лав Хьюитт по-настоящему пугалась во время съемок. Иногда ей было очень трудно спать. «Определенно были дни, когда я шла домой и думала: «Я должна спать сейчас. Я не думаю, что это произойдет».

Так что любители триллеров, запасайтесь попкорном и готовьтесь узнать, что же герои ленты делали прошлым летом. Сразу три части – «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом» в эту субботу на НЛО TV с 20:00.