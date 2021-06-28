Матч Франция – Швейцария (1/8 финала ЕВРО-2020) - где и во сколько смотреть

28 июня 2021 12:47 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Матч Франция – Швейцария (1/8 финала ЕВРО-2020) - где и во сколько смотреть
Матч Франция – Швейцария (1/8 финала ЕВРО-2020) - где и во сколько смотреть
пресс-служба

В понедельник, 28 июня, в 21:50 эксклюзивно на канале «Украина» состоится прямая трансляция футбольного поединка в рамках 1/8 финала Чемпионата Европы 2020 в 2021 году между сборными Франции и Швейцарии.

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Национальные команды Франции и Швейцарии сыграют в Бухаресте на Национальном стадионе.

Подопечные Дидье Дешама вышли в плей-офф с первого места в группе F. Сборная Франции победила Германию со счетом 1:0, сыграла вничью с Венгрией 1:1 и Португалией 2:2.

Сборная Швейцарии расположилась на третьем месте группы А. Подопечные Владимира Петковича обыграли сборную Турции со счетом 3:1, проиграли Италии - 0:3, провели матч против Уэльса со счетом 1:1.

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Трансляцию футбольного поединка между Францией и Швейцарией смотрите эксклюзивно на общенациональном канале «Украина» в понедельник, 28 июня.

Начало трансляции - в 21:50.

Канал «Украина» – официальный транслятор матчей ЕВРО-2020 в 2021 году!

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