Где и когда смотреть футбол Нидерланды — Украина

Сегодня, 11 июня, стартует перенесенный из-за коронавируса Чемпионат Европы по футболу, принимает в нем участие и украинская сборная.

Команда Андрея Шевченко стартует на чемпионате поединком против Нидерландов, фаворитов группы С, в Амстердаме.

Матч начнется 13 июня в 22:00 по Киеву.

Всего Украина проведет три матча, после Нидерландов сине-желтые встретятся с Австрией и Северной Македонией.

В плей-офф пройдут команды, занявшие первые две строчки в группе.

Нидерланды – Украина: где смотреть матч чемпионата Европы-2020

В прямом эфире футбольный матч украинские зрители смогут посмотреть на ТРК Украина (трансляция начнется в 21:50), канале Футбол-1 (в 21:50 начало), а также на платформе Oll.tv.

Букмекеры фаворитом матча считают сборную Нидерландов, в истории очных встреч соперников лишь два поединка (оба товарищеские).

В 2008-м сине-желтые проиграли со счетом 0:3, в 2010 году расписали мировую на Донбасс Арене – 1:1.

Напомним,