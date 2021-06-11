Где и когда смотреть футбол Нидерланды — Украина
Сегодня, 11 июня, стартует перенесенный из-за коронавируса Чемпионат Европы по футболу, принимает в нем участие и украинская сборная.
Матч начнется 13 июня в 22:00 по Киеву.
Всего Украина проведет три матча, после Нидерландов сине-желтые встретятся с Австрией и Северной Македонией.
В плей-офф пройдут команды, занявшие первые две строчки в группе.
Нидерланды – Украина: где смотреть матч чемпионата Европы-2020
Букмекеры фаворитом матча считают сборную Нидерландов, в истории очных встреч соперников лишь два поединка (оба товарищеские).
В 2008-м сине-желтые проиграли со счетом 0:3, в 2010 году расписали мировую на Донбасс Арене – 1:1.
Напомним,