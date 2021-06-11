Где и когда смотреть футбол Нидерланды — Украина

11 июня 2021 10:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Где и когда смотреть футбол Нидерланды — Украина
Нидерланды — Украина: где смотреть матч Евро 2020 / ФФУ

Сегодня, 11 июня, стартует перенесенный из-за коронавируса Чемпионат Европы по футболу, принимает в нем участие и украинская сборная.

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Команда Андрея Шевченко стартует на чемпионате поединком против Нидерландов, фаворитов группы С, в Амстердаме.

Матч начнется 13 июня в 22:00 по Киеву.  

Всего Украина проведет три матча, после Нидерландов сине-желтые встретятся с Австрией и Северной Македонией.

В плей-офф пройдут команды, занявшие первые две строчки в группе.

Нидерланды – Украина: где смотреть матч чемпионата Европы-2020

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В прямом эфире футбольный матч украинские зрители смогут посмотреть на ТРК Украина (трансляция начнется в 21:50), канале Футбол-1 (в 21:50 начало), а также на платформе Oll.tv.

Букмекеры фаворитом матча считают сборную Нидерландов, в истории очных встреч соперников лишь два поединка (оба товарищеские).

В 2008-м сине-желтые проиграли со счетом 0:3, в 2010 году расписали мировую на Донбасс Арене – 1:1.

Напомним, 

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