Украина — Австрия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Какой канал покажет матч Украина - Австрия, Евро-2020, 21 июня 2021?

Желто-синие подошли к третьему и последнему туру группового этапа Евро-2020.

От результата матча с Австрией зависит возможный выход Украины в плей-офф турнира. Для прохода подопечным Андрея Шевченко достаточно будет ничьи.

В случае поражения сборная опустится на третью строчку в группе, что понизит ее шансы на выход в плей-офф с третьего места в зависимости от результатов в других группах.

Матч Украина - Австрия запланирован на понедельник, 21 июня, начало в 19:00. Транслировать поединок будут каналы ТРК Украина и Футбол-2.

Легальная интернет-трансляция состоится на сервисах Oll.tv, Vodafone TV, Воля ТВ и других.

Напомним,