Украина — Австрия: где и когда смотреть матч Евро-2020
Какой канал покажет матч Украина - Австрия, Евро-2020, 21 июня 2021?
Желто-синие подошли к третьему и последнему туру группового этапа Евро-2020.
От результата матча с Австрией зависит возможный выход Украины в плей-офф турнира. Для прохода подопечным Андрея Шевченко достаточно будет ничьи.
Матч Украина - Австрия запланирован на понедельник, 21 июня, начало в 19:00. Транслировать поединок будут каналы ТРК Украина и Футбол-2.
Легальная интернет-трансляция состоится на сервисах Oll.tv, Vodafone TV, Воля ТВ и других.
Напомним,