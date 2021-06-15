Где смотреть матч Украина — Северная Македония на Евро-2020

15 июня 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Где смотреть матч Украина — Северная Македония на Евро-2020
Украина — Северная Македония: где смотреть матч Евро 2020
открытый источник

Во втором туре группового этапа Евро-2020 сборная Украины сыграет с командой Северной Македонии.

Встреча состоится 17 июня в Бухаресте на Национальном стадионе.

Начало матча в 16.00 по киевскому времени. 

Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1 и Футбол 2.

Читайте такжеНидерланды — Украина: где смотреть матч Евро 2020
Также в повторе игру можно будет посмотреть 18 июня в 1.30 на телеканале Футбол 2, в 11.40 на Футбол 1 и в 8.10 на Футбол 3.

Напомним, что Македония в первом матче Евро уступила Австрии, Украина не сумела удержать ничью в поединке с Нидерландами. 

Матчи Евро-2020 пройдут в 11 городах Европы. На стадии группового этапа каждая из сборных сыграет по три матча.

Сетка плей-офф будет зависеть от того, с каких именно групп выйдут команды, занявшие третьи строчки.

Напомним, 

Облако тегов

футбол Украина анонсы анонс

Материалы по теме

Нидерланды — Украина: где смотреть матч Евро 2020
Анонсы на ТВ

Нидерланды — Украина: где смотреть матч Евро 2020
Внук Елизаветы II развелся с супругой спустя 12 лет брака
Новости

Внук Елизаветы II развелся с супругой спустя 12 лет брака
Что читают пацанки: ТОП-5 любимых книг от ученицы Школы леди Виктории #Снежа Топчай
Книжные обзоры

Что читают пацанки: ТОП-5 любимых книг от ученицы Школы леди Виктории #Снежа ТопчайЭксклюзив
Гороскоп на 16 июня 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 16 июня 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)
Пелена: смотреть 4 серию онлайн

Пелена: смотреть 4 серию онлайн
Вы проснулись уставшим – что делать: эффективные советы

Вы проснулись уставшим – что делать: эффективные советы
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2021)

Популярное видео

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)
Пелена: смотреть 4 серию онлайн

Пелена: смотреть 4 серию онлайн
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK