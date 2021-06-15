Где смотреть матч Украина — Северная Македония на Евро-2020
Во втором туре группового этапа Евро-2020 сборная Украины сыграет с командой Северной Македонии.
Встреча состоится 17 июня в Бухаресте на Национальном стадионе.
Начало матча в 16.00 по киевскому времени.
Отечественные болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1 и Футбол 2.
Напомним, что Македония в первом матче Евро уступила Австрии, Украина не сумела удержать ничью в поединке с Нидерландами.
Матчи Евро-2020 пройдут в 11 городах Европы. На стадии группового этапа каждая из сборных сыграет по три матча.
Сетка плей-офф будет зависеть от того, с каких именно групп выйдут команды, занявшие третьи строчки.
Напомним,