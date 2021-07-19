Звана вечеря 2 сезон 1 выпуск: Александр Кривошапко и ню-модель, звезда Playboy, – в провокационном выпуске

19 июля 2021 17:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звана вечеря 2 сезон 1 выпуск: Александр Кривошапко и ню-модель, звезда Playboy, – в провокационном выпуске

Сегодня, 19 июля, в 19:40 зрители телеканала СТБ увидят премьерный выпуск шоу Звана вечеря 2 сезон.

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«Звана вечеря» – это украинская адаптация популярного британского проекта «Come Dine with Me» компании ITV. В каждом выпуске за одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя.

Героями первого выпуска станут:

♦ владелец известной сети салонов по всей Украине, стилист с народа – Сергей Зима. Он – нетипичный представитель бьюти-индустрии: не беспокоится о внешнем виде и не хвастается модными кубиками пресса. Сергей любит и привык вкусно кушать, ведь разнообразными блюдами его балует мама;

♦ певец и финалист шоу «Х-фактор» – Александр Кривошапко. В прошлом – бунтарь, а сейчас – молодой папа дочери Алисы, в которой души не чает. Саша следит за своим питанием. В его рационе отсутствуют «запрещенные вещества»;

♦ ню-модель, звезда «Playboy» и «Vogue» – Марго Дюмас. Девушка считает, чтобы добиться мировой славы, как она, нужно работать над собой и своей фигурой. На проекте планирует использовать свой главный козырь – харизму и красивое тело. Планирует удивлять гостей изысканными блюдами;

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♦ психотерапевт, которая гордится своим пышным телом, – Наталия Станицкая.  С самого детства девочка была склонна к полноте. Со временем поняла – себя нужно любить и ценить в любом весе. Этому правилу учит и других женщин. Наталия не планирует отказываться от калорийных блюд и удовольствий от еды.

Участники оценят друг друга от 1 до 10 по трем пунктам: приготовленные блюда, гостеприимство и концепция вечера. Победителем станет тот, кто собрал наибольшее количество баллов от конкурентов.

Кто же получит наивысший бал от соперников за лучший вечер и ужин? Напомним, теперь проект выходит в новое время – по понедельникам и вторникам в 19:40.

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