Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 02.08.2021

28 июля 2021 23:14 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 02.08.2021
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 02.08.2021
пресс-служба

В понедельник, 2 августа, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина», в котором зрители узнают новые истории разлук, поисков и счастливых встреч.

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Проект смотрят миллионы телезрителей как в Украине, так и за рубежом. В программу обращаются люди самых разных национальностей, возрастов и профессий. Каждый, кто объявляет поиск, ждет, что на обращение придут отклики. Одни пишут пару строчек, а другие отправляют многостраничные письма. Встречаются и оригинальные заявки. Так, Анатолий из Черкасской области хочет найти девушку, с которой более 40 лет назад занимался в танцевальном кружке.

Наталья Губа из Армении обратилась в программу с просьбой помочь в поисках четырех родных братьев и сестер. В 15 лет она уехала из дома на заработки, да так и не смогла вернуться обратно в Украину.

Еще одна история началась с фото супружеской пары, сделанного 30 лет назад в Одессе. В тот момент Татьяна Уварова и Сергей Козачок были вместе. А потом мужчина выгнал жену из своей жизни и сам воспитал двух дочерей. После смерти отца Карина и Ирина решили разыскать мать. Почему расстались их родители?

Татьяна Ракучева из Хмельницкого тоже приехала в студию «Жди меня. Украина» с надеждой на то, что ее история получит продолжение и, как оказалось, не напрасно.

Что еще удалось выяснить команде «Жди меня. Украина»?

Напомним, 

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