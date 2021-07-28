Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 02.08.2021

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 02.08.2021

В понедельник, 2 августа, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина», в котором зрители узнают новые истории разлук, поисков и счастливых встреч.

Проект смотрят миллионы телезрителей как в Украине, так и за рубежом. В программу обращаются люди самых разных национальностей, возрастов и профессий. Каждый, кто объявляет поиск, ждет, что на обращение придут отклики. Одни пишут пару строчек, а другие отправляют многостраничные письма. Встречаются и оригинальные заявки. Так, Анатолий из Черкасской области хочет найти девушку, с которой более 40 лет назад занимался в танцевальном кружке.

Наталья Губа из Армении обратилась в программу с просьбой помочь в поисках четырех родных братьев и сестер. В 15 лет она уехала из дома на заработки, да так и не смогла вернуться обратно в Украину.

Еще одна история началась с фото супружеской пары, сделанного 30 лет назад в Одессе. В тот момент Татьяна Уварова и Сергей Козачок были вместе. А потом мужчина выгнал жену из своей жизни и сам воспитал двух дочерей. После смерти отца Карина и Ирина решили разыскать мать. Почему расстались их родители?

Татьяна Ракучева из Хмельницкого тоже приехала в студию «Жди меня. Украина» с надеждой на то, что ее история получит продолжение и, как оказалось, не напрасно.

Что еще удалось выяснить команде «Жди меня. Украина»?

Напомним,