Плут: актер сериала Андрей Клименков разбил голову

16 августа на канале 2+2 — детективная премьера! В эфире стартует остросюжетный сериал «Плут» о невероятной судьбе бывшего уголовника по прозвищу Плут, который, освободившись из тюрьмы, становится оперативником.

Но в полицию он идет не только с благородной целью — помочь другу Андрею, начальнику РОВД, с расследованиями. Плут хочет воспользоваться положением и подобраться ближе к тайнику, где он когда-то спрятал украденные бриллианты…

Дерзкого и решительного Плута сыграл актер Андрей Клименков, для которого это первая главная роль в сериале.

Актер признается год назад он загадал встретить свой следующий день рождения на площадке большого проекта — так и произошло! Свое 39-летие Клименков отпраздновал на съемках детектива «Плут».

Но долгожданный проект стал для него настоящим испытанием. Зайдя в съемки с травмой спины, ему приходилось на протяжении 3 месяцев выполнять десятки трюковых элементов, участвовать в съемках драк и перестрелок.

Без форс-мажоров не обошлось. В сцене с погоней Андрей Клименков даже разбил голову.

По сюжету за Плутом гонятся, он бежит по лесу и падает в овраг. После первого дубля режиссер Валерий Ибрагимов сказал, что нужно сделать более динамично, я должен прям провалиться, исчезнуть. В секунду мне пришло решение, что перед самим оврагом я оглянусь назад и по инерции упаду. В итоге я так и сделал, — вспоминает актер. — Но, когда падал, из рук вылетел мешок с контейнером для бриллиантов, застегнутый железным замком, и угол замка ударил по голове. Я продолжил работать, но в какой-то момент понял, что из головы хлыщет кровь. Хотя режиссерская команда «стоп» не прозвучала, я остановился. Мне вызвали скорую. Но все закончилось хорошо, как видите, жив-здоров. (улыбается). Сцены досняли, смену отбомбили до победного.

Увидеть этот эпизод с погоней зрители смогут уже в первой серии — премьера сериала «Плут» состоится в понедельник, 16 августа, в 21:30 на канале 2+2.