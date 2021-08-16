Супербабушка: на проект пришла «бабушка по вызову»

16 августа в 19:05 на СТБ – новый выпуск психологического реалити «Супербабушка», в рамках которого бабушки с кардинально разными взглядами на жизнь и воспитание детей будут соревноваться за звание лучшей.

Новые выпуски проекта будут выходить с понедельника по четверг в 19:05. С какими героинями познакомятся зрители – читайте в материале.

Каждую неделю новая четверка участниц отправится друг к другу в гости, чтобы изучить методы воспитания в семье, а потом – оценить каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание внуков, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. По итогам недели лишь одна участница получит звание «супербабушка».

На этой неделе за заветное звание будут бороться: современная бабушка, сказочная бабушка, бабушка-карьеристка и бабушка «по вызову». Первой в свой дом пригласит современная бабушка Галина. Героиня много времени уделяет 14-летнему внуку и девятимесячной внучке. Но, при этом, она не забывает про свои интересы, работу, путешествия и друзей. Участница отмечает, что главная ее позиция в воспитании внуков – бабушка-друг. Правильная ли это тактика? Расскажет Дмитрий Карпачев.

Дальше участницы отправляются в гости к сказкотерапевту Инне. Участница вместе с супругом вырастила двоих дочерей, а также воспитывает четырех внуков. Несмотря на то, что внуки не живут с бабушкой, она прививает им честность, порядочность, справедливость, умение отстаивать свое мнение и напоминает им, что в жизни всегда есть место сказке. Согласятся ли с такой тактикой соперницы Инны?

Также в гости пригласит амбициозная бабушка Виктория. Героиня привыкла достигать поставленных целей и создавать успешные проекты, но главный проект для нее – трое любимых внуков. Героиня считает, что главный секрет воспитания – делать это профессионально, поэтому она изучила различные методики. Работают ли они на практике? Готовы проверить соперницы Вики.

Последней со своими родными познакомит активная бабушка Ольга. Участница воспитала двоих детей, а также растит троих внуков. Ольга не может усидеть на месте! Она занимается танцами, вязанием, вышиванием, волонтерством и многим другим. Героиня называет себя «бабушкой по вызову», потому что помогает детям лишь тогда, когда ее об этом просят. Что о такой тактике скажет Дмитрий Карпачев? А также, кто станет супербабушкой в этот раз?

Смотрите с понедельника по четверг в 19:05 на СТБ!