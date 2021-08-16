Супербабушка: на проект пришла «бабушка по вызову»
16 августа в 19:05 на СТБ – новый выпуск психологического реалити «Супербабушка», в рамках которого бабушки с кардинально разными взглядами на жизнь и воспитание детей будут соревноваться за звание лучшей.
Каждую неделю новая четверка участниц отправится друг к другу в гости, чтобы изучить методы воспитания в семье, а потом – оценить каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание внуков, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. По итогам недели лишь одна участница получит звание «супербабушка».
На этой неделе за заветное звание будут бороться: современная бабушка, сказочная бабушка, бабушка-карьеристка и бабушка «по вызову». Первой в свой дом пригласит современная бабушка Галина. Героиня много времени уделяет 14-летнему внуку и девятимесячной внучке. Но, при этом, она не забывает про свои интересы, работу, путешествия и друзей. Участница отмечает, что главная ее позиция в воспитании внуков – бабушка-друг. Правильная ли это тактика? Расскажет Дмитрий Карпачев.
Также в гости пригласит амбициозная бабушка Виктория. Героиня привыкла достигать поставленных целей и создавать успешные проекты, но главный проект для нее – трое любимых внуков. Героиня считает, что главный секрет воспитания – делать это профессионально, поэтому она изучила различные методики. Работают ли они на практике? Готовы проверить соперницы Вики.
Смотрите с понедельника по четверг в 19:05 на СТБ!