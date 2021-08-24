Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 30.08.2021

24 августа 2021 11:33 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 30.08.2021
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 30.08.2021
пресс-служба

В понедельник, 16 августа, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина», в котором зрители узнают новые истории разлук, поисков и счастливых встреч.

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В вихре событий потеряться очень легко, но некоторым удается пронести свою дружбу через десятки лет. Так, киевляне Наталья и Владимир Капитанюк разыскивают Джамала Барцица из Абхазии.  Их случайное знакомство в самолете стало фундаментом крепкой дружбы на долгие годы. Связь оборвалась, когда началась война. Возможно ли снова обнять старого друга спустя 20 лет?

Дети, рожденные вне брака, часто не знают своих отцов. Киевлянка Анастасия Веретенник приехала на программу, чтобы начать поиски своего папы. Насте известно, что мама рассталась с ним еще во время беременности, после того как узнала о существовании другой его семьи.

Галина и ее брат Сергей мечтают найти своих сестер Любу и Ольгу Веретельниковых. Однажды 5-летнюю Галю отправили погостить к дяде в соседнее село. А когда девочка вернулась домой, то сестричек там не нашла – их забрали в детский дом. С тех пор как разрушилась семья, прошло почти 20 лет, но Галя до сих пор не может смириться с этой потерей. Повзрослев, она попыталась искать сестер самостоятельно, но смогла узнать лишь то, что Олю удочерили.

«Он оставил мне адрес, но я его куда-то подевал», – чуть ли не половина писем от бывших сослуживцев начинаются именно такими словами. А для команды «Жди меня. Украина» с такой фразы начинается поиск. Богдан Гринчишин из Тернопольского района ищет армейских друзей, с которыми проходил службу в Прибалтийском военном округе 40 лет назад. Кто первым откликнулся на заявку?

Что еще удалось выяснить команде «Жди меня. Украина»?

Напомним, 

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