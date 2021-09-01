Преподы – премьера сериала на телеканале НЛО TV

1 сентября 2021 19:46 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Преподы – премьера сериала на телеканале НЛО TV
Преподы – премьера сериала на телеканале НЛО TV
пресс-служба

13 сентября в 18:10 на НЛО TV состоится премьера комедийного сериала «Преподы». Ежедневно в эфире будет выходить по две серии нового ситкома.

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«Преподы» – молодежная комедийная история о преподавателях. Кажется, еще вчера Эльвира, Дарья, Юлия, Артур и Ярослав учились, влюблялись, гуляли ночи и дни, готовясь к сессиям и зачетам и придумывали прозвища преподам-занудам. А сегодня сами оказались за кафедрой. Им трудно казаться серьезными перед студентами, еще труднее – делать это перед старшими коллегами, поэтому «преподы» постоянно попадают в неловкие, временами милые и смешные ситуации. В коммерческом училище с очень необычной директрисой они дадут жару и изменят взгляд на учебный процесс.

С началом учебного года в Украине на НЛО TV также появится тематический проект. Думаю, зрителям несложно будет узнать в героях себя и своих преподавателей, или же прожить вместе с «Преподами» то, чего в их студенческие годы не было. Для тех, кто только готовится стать студентом, подчеркну: все персонажи и истории вымышлены, совпадения случайны, но ситком обязательно посмотрите, может пригодиться, – директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

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В главных ролях «Преподов»: Ирина Андреева (директор Оксана Ивановна Ковдра), Мария Крушинская (Юлия Писарчук, преподаватель психологии), Александр Рудько (Артур Черный, преподаватель истории, языка и литературы), Анатоль Фон-Филандра (Ярослав Гупало, преподаватель права, английского языка), Татьяна Степченкова (Дарья Сась, преподаватель высшей математики и информатики) и Любляна Фенчак (Эльвира Хижняк, преподаватель основ культуры и эстетики).

«Преподы» – по будням в 18:10 на телеканале НЛО TV.

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