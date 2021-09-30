Елена Ксенофонтова едва не довела коллегу до самоубийства

В субботу, 2 октября, в 11:00 на «Интере» – новый выпуск проекта «Позаочі», героиней которого станет известная актриса Елена Ксенофонтова.

В интервью ведущему Андрею Данилевичу Елена Ксенофонтова расскажет о любовной драме, разгоревшейся на съемках фильма «Тайга. Курс выживания», об интервью, которое повлекло за собой обвинение в покушении на убийство, и о хобби, которое неожиданно переросло в бизнес.

Нередко любовь, которую играют актеры в кадре, переходит в реальную жизнь. Так, в свое время поддался чувствам и влюбился в Елену ее партнер по фильму «Тайга. Курс выживания» Алексей Шевченков. «Она могла влюбить в себя любого мужчину, – говорит о Елене актер. – Меня эти чувства тоже не обошли стороной. Я был влюблен в нее. Может быть, наши любовные сцены возымели какое-то действие и взбудоражили мои чувства. Но я смотрел и понимал, что не смогу дать ей той жизни, которой она заслуживает. Этому изумруду нужна была дорогая оправа».

Впрочем, осознание, что любимая женщина не ответит взаимностью, пришло к Алексею не сразу. А когда это случилось, он даже пошел на отчаянный шаг, который едва не стоил ему жизни. «В тот день мы праздновали день рождения коллеги, Любы Руденко, – вспоминает Елена. – Я человек закрытый – редко бываю на каких-то сабантуях и ухожу всегда раньше всех. И в тот раз я чуть-чуть посидела и пошла к себе. Леша, видимо, потерял меня из виду. А у нас с Любой были соседние номера с общим балконом. Это был третий этаж, достаточно высоко. Свет у меня в номере был выключен. Вижу силуэт: Леша подходит к моей двери со стороны балкона и начинает стучать. Стучит, стучит, стучит... Он уже был немного подшофе. И, не дождавшись ответа, он... прыгает с балкона! Вот такой у него был порыв. Дальше слышу только, как все восклицают: «Ах...!» И затем такой хруст, стук, удар. У меня остановилось сердце... Я понимаю, что убила артиста, не ответив взаимностью. Звенящая тишина, потом кто-то говорит: «Он шевелится». И дальше, помню, у меня мысль: «Зараза, выжил. Завтра сама убью». Его спасло то, что, когда он падал, зацепился за ветку сосны, чуть повис, самортизировал и упал. Но все равно сильно ударился».

Удалось ли Алексею растопить этим поступком сердце Елены? Почему актриса решилась вынести на публику конфликт с третьим мужем, хотя до этого почти год скрывала их судебные тяжбы? Готова ли она открыть сердце для новой любви? Смотрите в эту субботу, 2 октября, в 11:00 в новом выпуске проекта «Позаочі» на телеканале «Интер».