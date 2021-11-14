Один за всех: спасти дочь от помолвки в 13 лет...

В воскресенье, 14 ноября, в 21:00 в эфир СТБ выйдет судьбоносный 12 выпуск проекта Один за всех 17 сезон.

В студии соберутся эксперты и ведущий Один за всех Сергей Костыра, чтобы разобраться в запутанной истории. 39-летняя Надежда умоляет помочь ей вырвать детей из рук бывшего мужа-тирана.

Редакция проекта «Один за всех» получила письмо от 39-летней Надежды. В своем видеообращении она просит помочь ей вернуть детей – сына Данила и дочку Лизу. Их у нее отобрал бывший муж. 6 лет назад женщина сбежала от него в Германию, но расстояние не стало помехой мужчине.

Здравствуйте! Один за всех, ведущий Сергей Костыра. Помогите! Я каждый день плачу, душа плачет, сердце обливается кровью. Мой муж отнял у меня деток и я никак не могу их вернуть и даже увидиться. Как я мечтаю их поцеловать и вместе жить с ними… У меня не к кому больше обратиться, только на ваш проект… Слезно прошу помогите!...

По словам Надежды, экс-супруг подкупил судей и адвокатов, чтобы отобрать у нее детей. Последняя ее надежда – проект «Один за всех».

Он герой майдана! У него много связей, он с самим Аваковым за руку здоровается! – говорит Надежда. – Он бывший помощник заместителя мера Василькова, я куда ни ткнусь, мне везде двери закрыты. Все против меня, потому что здесь связи все решают.

Но последней каплей, заставившей покинуть все в Германии и прилететь в Украину стало сообщение от мужчины! Тот написал, что отдает 10-летнюю Лизу на перевоспитание в мусульманскую семью и уже готовит ее выдать замуж в 13 лет!

Он заставляет ее носить хиджаб, и говорит, что скоро будет помолвка с каким-то дагестанцем. И новая свекровь учит, как ублажать мужчин. Это же просто педофилия какая-то. Ей еще 10 лет нет, а ее такому учат. Мне страшно, представляю как доченьке.

Но возможно ли то, что женщину интересует совсем не спасение детей, а собственная выгода? На самом ли деле Данил и Лиза в опасности?

Не пропустите 12 выпуск проекта «Один за всех» уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ!