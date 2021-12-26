Кинофантастика для вечера воскресенья: "Матрица" и "Матрица: Перезагрузка"

Внимание всем любителям фантастики и фанатам боевиков. Долгожданная премьера четвертой части культового фильма «Матрица» в Украине уже состоялась.

Для тех, кто еще не посмотрел новинку и для тех, кто уже успел оценить – есть прекрасная новость: НЛО TV уже в это воскресенье 26 декабря покажет первые две части саги – «Матрица» в 19:00 и в 21:50 продолжение боевика «Матрица: Перезагрузка».

Про фильм можно говорить бесконечно, его можно хвалить бесконечно. И даже спустя два десятилетия «Матрицу» можно смотреть и пересматривать. Безупречная актерская игра, невероятные спецэффекты, стиль и музыка – все это практически переломный фильм в жанре фентэзи, который создали в 1999 году прошлого века тогда еще братья Вачовски. Они сумели поместить в одну картину великолепную идею, которая способна перевернуть реальность. И заставить нас подумать, существует ли мир, в котором мы живем. Или это иллюзия?

Это культовый фантастический боевик, в котором главную роль сыграл известный голливудский актер Киану Ривз. Его герой Томас Андерсон ведет двойную жизнь. Днем он простой программист известной компании, а ночью – неуловимый хакер Нео. Хроническая усталость провоцирует сомнения в реальности окружающего мира, герой не может в нем найти себе место. Однажды на его электронную почту приходит сообщение со странным содержанием. Следуя за подсказками от неизвестного анонима, Нео попадает в ночной клуб. Там он знакомится с девушкой-хакером по имени Тринити (Керри-Энн Мосс), она обещает Томасу раскрыть тайну Матрицы. Перемены наступают тогда, когда его находит загадочный кибер-террорист Морфеус.

Нео поставлен перед сложным выбором. С одной стороны, он может забыть о происходящем с помощью синей таблетки. Но выбирает красную, чтобы узнать правду. Перед ним пугающая реальность, где его прошлая жизнь - это иллюзия, созданная суперкомпьютером. Земля в руинах, человечество погружено в сладкий сон, а люди - всего лишь батарейки в компьютерных системах, их используют для производства электроэнергии. Немногочисленное сопротивление скрывается в катакомбах глубоко под землей. Окружающие твердят: Нео должен стать Избранным!

Во второй части «Матрица: Перезагрузка», Морфеус, Тринити и Нео продолжают руководить восстанием людей против Армии Машин. Для того чтобы уничтожить репрессивную систему и эксплуатацию, борцам за свободу придется прибегнуть не только к арсеналу небезопасного оружия, но и к своим выдающимся умениям. Поучаствовать в миссии по спасению человечества поручают бойцам, более глубоко воспринимающим конструкцию Матрицы. К тому же они осознают центральную роль Нео...

Интересные факты о фильме:

В 2019 году фильму «Матрица» исполнилось 20 лет. Впервые миру представили свой шедевр 24 марта 1999 года – тогда еще братья Вачовски, Ларри и Энди (сейчас же они сёстры Лана и Лили Вачовски).

- Изначально бюджет картины был 10 млн долларов. Столько же денег понадобилось, чтобы отснять всего лишь 8 минут фильма - открывающую сцену со зрелищной погоней за Тринити. Но результат превзошел ожидания продюсеров и Вачовски получили еще $50 млн. В целях экономии, съемки перенесли в Австралию, где Сидней вполне убедительно походил на Чикаго.

- Эпизод знакомства Нео с Тринити снят в настоящем садомазо клубе «The Hell Fire», где массовка – его реальные посетители.

- Готовясь к сцене пробуждения в капсуле, Киану Ривз похудел на 7 кг, сбрил брови и все волосы на теле. Актер должен был выглядеть максимально истощенным, чтобы подчеркнуть разницу между своим героем в Матрице и реальном мире.

- До того, как к проекту присоединился Киану Ривз, от роли Нео отказались Уилл Смит, Леонардо Ди Каприо и Том Круз.

- Таинственные символы кода Матрицы – зашифрованный рецепт суши. Художник-постановщик использовал для него отзеркаленные символы азбуки-катаканы из японской поваренной книги.

- Юэнь Ву Пин, легендарный постановщик трюков, хотел отказаться от работы над фильмом, запросив огромный гонорар. Ему не отказали. После потребовал и полный контроль над постановкой схваток. Для создания екшн-сцен актерам понадобилось 4 месяца обучения восточным единоборствам и 4 дня съемок. Киану Ривз долго восстанавливался после смещения в позвоночнике, а Керри-Энн Мосс скрывала травму лодыжки, чтобы не вылететь из проекта.

- Солнцезащитные очки, которые носят в фильме главные герои – малоизвестной на то время фирмы Blinde. Компания выиграла тендер, среди гигантов Ray-Bay и Arnette.

Смотрите фильм «Матрица» в воскресенье, 26 декабря, в 19:00 и «Матрица: Перезагрузка», в 21:50 на канале НЛО TV.