Ждем весны в Новый год на Интере – подробности большого праздничного концерта

Новогодняя ночь на «Интере» будет яркой, музыкальной и волшебной. К Новому году телеканал подготовил для зрителей традиционный подарок – большой праздничный концерт «Ждем весны в Новый год на Интере».

В новогоднюю ночь телезрителей ждет встреча с любимыми исполнителями, яркие концертные постановки, любимые песни, неожиданные дуэты и другие сюрпризы от звезд. На одной сцене соберутся самые популярные украинские артисты, они будут петь, танцевать, веселиться и… вместе мечтать о ранней, теплой и долгожданной весне. Среди участников праздника – Ирина Билык, Олег Винник, Наталья Могилевская, Monatik, Loboda, Ани Лорак, Макс Барских, Оля Полякова, Злата Огневич, Alekseev, Надежда Мейхер, Виталий Козловский, Kadnay, Виктор Павлик, Дима Коляденко, Светлана Тарабарова, группа Open kid's и другие звезды.

Артисты будут радовать зрителей не только своими лучшими песнями, но и произведениями из репертуара коллег и мировыми хитами. Так, Злата Огневич исполнит песню It's Raining Men, которую в свое время пела экс-«перчинка» Джерри Холливел, и на новогоднюю сцену спустится в прямом смысле слова – на Луне! На импровизированном небесном светиле она будет летать, поднявшись на 10-метровую высоту, причем без страховки!

Мила Нитич перевоплотится в певицу Шер и для исполнения одной из самых знаменитых песен американской звезды – Strong enough – наденет очень откровенный наряд, похожий на тот, в котором в свое время выступала Шер. Дмитрию Каднаю в номере на песню «Утекай» группы «Мумий Тролль» пришлось освоить барменские трюки – делать огненные коктейли, жонглировать бутылками и даже танцевать на барной стойке. Светлана Тарабарова предстанет в новогоднюю ночь в образе Маленького Принца и будет петь песню Земфиры «До свиданья, мой любимый город».

Всего в концерте «Ждем весны в Новый год на Интере» – 38 номеров. Для каждого из них команда проекта придумала уникальные постановки. Будет много спецэффектов и волшебства. На Дмитрия Кадная прольется огненный дождь. Олег Винник засыплет весь зал лепестками роз, а гитары его музыкантов взорвутся фейерверками. В номере Loboda на песню «Под снегом» действительно пойдет снег! Кроме того, во время концерта прямо на сцене… вырастут подснежники!

Не обойдется без дуэтов. Так, Дима Коляденко и Наталья Бучинская вместе исполнят песню «Попытка №5» группы «ВИА Гра». Появятся вместе на одной сцене и Виктор Павлик с Олей Поляковой. Дело в том, что певица перепутает фонограмму, выйдет на сцену под зажигательные ритмы «Шикидым» и… угодит в гарем к Виктору Павлику! Кстати, «Шикидым» зазвучит на этот раз в необычной аранжировке, в которой будет угадываться… лейтмотив легендарного «Щедрика».

Ведущие новогоднего концерта – Анастасия Даугуле, Андрей Данилевич и Андрей Доманский – расскажут зрителям о необычных новогодних традициях в разных странах, о том, как отмечают этот праздник наши звезды, и другие любопытные факты про Новый год. Андрей Доманский также выйдет на сцену в качестве исполнителя: он споет песню «В Киеве жить», это оригинальная обработка знаменитого хита группы «Ленинград» – «В Питере пить». Кроме того, концерт откроет… музыкальный бэнд ведущих телеканала с песней «Остаемся зимовать» группы «Сплин»!

В новогоднюю ночь «Интер» подарит своим зрителям настоящий праздник. Не пропустите – большой концерт «Ждем весны в Новый год на Интере» – 31 декабря в 22:15 на «Интере»!