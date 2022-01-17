Рассмеши комика: стала известна дата премьеры шоу на ТЕТ
В день влюбленных на телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона юмористически-развлекательного шоу «Рассмеши комика».
В первом сезоне на ТЕТ участники будут смешить Евгения Кошевого и Юрия Ткача. А певец и ведущий шоу Владимир Дантес будет следить за улыбками судей.
«Этот сезон — возвращение к более стандартному формату шоу, куда приходят совершенно разные и интересные люди, чтобы выиграть 50 тысяч гривен», — рассказал Юрий Ткач.
С 14 февраля с понедельника по пятницу в 19:00 юмористически-развлекательное шоу «Рассмеши комика» — на телеканале ТЕТ.