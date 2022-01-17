Рассмеши комика: стала известна дата премьеры шоу на ТЕТ

17 января 2022 11:17 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Рассмеши комика: стала известна дата премьеры шоу на ТЕТ
Рассмеши комика: стала известна дата премьеры шоу на ТЕТ
пресс-служба канала ТЕТ

В день влюбленных на телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона юмористически-развлекательного шоу «Рассмеши комика».

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14 февраля в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера легендарного юмористически-развлекательного шоу «Рассмеши комика».

В первом сезоне на ТЕТ участники будут смешить Евгения Кошевого и Юрия Ткача. А певец и ведущий шоу Владимир Дантес будет следить за улыбками судей.

«Этот сезон — возвращение к более стандартному формату шоу, куда приходят совершенно разные и интересные люди, чтобы выиграть 50 тысяч гривен», — рассказал Юрий Ткач.

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За 10 лет своего существования шоу «Рассмеши комика» Студии «Квартал 95» стало любимым юмористически-развлекательным проектом украинцев. Это настоящий конкурс талантов, в котором каждый желающий может испытать себя в юморе и получить деньги. Главная задача участников — рассмешить комиков-судей.

С 14 февраля с понедельника по пятницу в 19:00 юмористически-развлекательное шоу «Рассмеши комика» — на телеканале ТЕТ.

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