Крылья любви: на 1+1 состоится премьера мелодрамы, главную героиню в котором озвучит Ксения Мишина

5 декабря 2021 23:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Крылья любви: на 1+1 состоится премьера мелодрамы, главную героиню в котором озвучит Ксения Мишина
Крылья любви: на 1+1 состоится премьера мелодрамы
пресс-служба канала 1+1

Совсем скоро на 1+1 состоится премьера новой мелодрамы «Крылья любви», оригинальное название «Дочь посла».

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В новом сериале зрители увидят историю двух влюбленных – Наре и Саджара. Пару разлучили много лет назад, но огонь их любви не погас и наконец-то у них появился шанс быть вместе. Но на пути к счастью им придется пройти через множество испытаний и жизненных препятствий.

По сюжету турецкого сериала Саджар и Наре – двое влюбленных, которые хотят связать свою судьбу и мечтают о совместном счастливом будущем. Но отец девушки выступает против этого союза. Тогда молодые люди решаются сбежать и тайно пожениться, но в день свадьбы Наре исчезает… Саджар остается с глубокой раной на сердце и решает, что возлюбленная подчинилась воле отца.

Крылья любви: на 1+1 состоится премьера мелодрамы / пресс-служба канала 1+1

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Проходят годы, и Саджар находит в себе силы пережить потерю любимой. Он встретил женщину и планирует на ней жениться, но неожиданно в его жизнь врывается Наре и забытые чувства вспыхивают с новой силой. Смогут ли они воссоединиться снова и простить друг другу старые обиды, зрители 1+1 увидят уже совсем скоро.

Главные роли в сериале исполнят популярные турецкие актеры – Неслихан Атагюль и Энгин Акюрек. Исполнительницу главной женской роли – Наре в сериале озвучит популярная украинская актриса Ксения Мишина. В увлекательной истории роли исполнят также Ураз Кайгилароглу, Гонджа Джиласун, Тюлин Язкан и другие.

Крылья любви: на 1+1 состоится премьера мелодрамы / пресс-служба канала 1+1

Не пропустите премьеру новой мелодрамы «Крылья любви» уже скоро на 1+1.

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