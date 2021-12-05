Крылья любви: на 1+1 состоится премьера мелодрамы, главную героиню в котором озвучит Ксения Мишина
Совсем скоро на 1+1 состоится премьера новой мелодрамы «Крылья любви», оригинальное название «Дочь посла».
По сюжету турецкого сериала Саджар и Наре – двое влюбленных, которые хотят связать свою судьбу и мечтают о совместном счастливом будущем. Но отец девушки выступает против этого союза. Тогда молодые люди решаются сбежать и тайно пожениться, но в день свадьбы Наре исчезает… Саджар остается с глубокой раной на сердце и решает, что возлюбленная подчинилась воле отца.
Главные роли в сериале исполнят популярные турецкие актеры – Неслихан Атагюль и Энгин Акюрек. Исполнительницу главной женской роли – Наре в сериале озвучит популярная украинская актриса Ксения Мишина. В увлекательной истории роли исполнят также Ураз Кайгилароглу, Гонджа Джиласун, Тюлин Язкан и другие.
Не пропустите премьеру новой мелодрамы «Крылья любви» уже скоро на 1+1.