Веселая комедия на вечер "Мачо и ботан": красавчик Ченнинг Татум и обаяшка Джона Хил идут в наступление

Эксклюзив 5 февраля 2022 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Веселая комедия на вечер
Фильм Мачо и ботан
imdb.com

Фильм, который подойдет для просмотра в любой компании и точно поднимет настроение? Точно подойдёт комедия с харизматичными актерами, с которыми не соскучишься – например, «Мачо и ботан».

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Уже в это воскресенье, 6 февраля, НЛО TV покажет сразу две части приключений горе-копов: «Мачо и ботан» в 18:00 и «Мачо и ботан 2» в 20:10.

«Все новое – это давно забытое старое», – так, наверное, подумали режиссёры Фил Лорд и Кристофер Миллер и создали комедийный боевик «Мачо и Ботан». Забавный и легкий фильм, который хочется пересмотреть.

Итак, фильм «Мачо и Ботан» – это история о двух парнях: «ботане» Мортоне Шмидте и спортсмене Греге Дженко, которые не слишком ладили в школе, однако стали лучшими друзьями благодаря учебе в полицейской академии. И вот они во всей красе – на днях окончили учебу и полны решимости бороться с преступным миром. Но свое первое задание на посту еще неопытные полицейские с треском проваливают. И в качестве наказания их отправляют обратно в старшую школу, работать под прикрытием.

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В школе процветает торговля синтетическим наркотиком, который продают школьникам под видом чипсов. Теперь наши горе-копы под прикрытием – это братья-подростки Даг и Брэд Маккуэйды. У них новое задание – найти дилера. И как, оказалось, для этих ребят задачка опять не по зубам. Ведь учебный год подходит к концу, а Шмидт и Дженко так и не нашли поставщика. Тем временем наркотик-печенье уже попал в другие школы. И неудачников увольняют за незаконченное расследование. Но приключения у полицейских только начинаются, и они нашли зацепку – во этом замешана банда байкеров!

Кстати:

В одной из сцен фильма один из байкеров срывает с себя бутафорскую маску, под которой оказывается Том Хэнсон, герой оригинального сериала «Джамп Стрит, 21», которого сыграл Джонни Депп. Его, впрочем, практически сразу же убивают. Джонни Депп сыграл камео в фильме «Мачо и Ботан», появившись в кадре всего лишь на две-три минуты.

Фильм с оригинальным названием «Джамп Стрит, 21» является ребутом одноименного сериала 1987 года, где компании молодых полицейских под руководством капитана Фуллера раскрывала преступления среди молодежи, работая «под прикрытием».

Главные роли сыграли: Ченнинг Татум (Грег Дженко «мачо»),  Джона Хилл (Мортон Шмидт «ботан»), Бри Ларсон (Молли, подруга Шмидта), Дэвид Джон Франко (Эрик), Джонни Депп (Том Хэнсон, камео), Питер Джон Делуиз (Даг Пенхолл, камео).

Смотрите фильм «Мачо и Ботан» в 18:00 и «Мачо и Ботан 2» в 20:10 в воскресенье, 6 февраля, на канале НЛО TV.

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