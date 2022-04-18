Що подивитися на ТЕТ – нові програми та вже улюблені фільми та серіали

Що подивитися на ТЕТ – нові програми та вже улюблені фільми та серіали

На телеканалі ТЕТ покажуть нові програми та вже улюблені фільми та серіали: «Добрий день, ми з України», «Перевізник», «Батько рулить», благодійний концерт «І все буде добре» .

Протягом всього тижня на ТЕТ виходять програми «Сніданок з 1+1» (о 8:00) та «Сміємось – отже не здаємось» (об 11:00), підбірка улюблених виступів гумористів «Ліги сміху», щоб подарувати усмішку кожному.

Окрім того, з понеділка на ТЕТ щодня о 13:00 та 14:00 показуватимуть програму «Добрий день, ми з України» – проєкт про нашу сильну та незламну країну та її людей з хорошими новинами та легким гумором — з дайджестом «народної творчості» у воєнний час.

Також з понеділка по п’ятницю на ТЕТ виходять серіали «Вечірка» (о 13:05), про неймовірні пригоди відчайдушних хлопців, та «Батько рулить» (о 14:05), про тата великої родини, який бере на себе домашні обов’язки, що перетворяться на справжні челенджі.

Цього тижня (18-24 квітня) щовечора на глядачів чекає нова підбірка легендарних фільмів і мультиків. В ефірі ТЕТ дивіться «Марлі та я», «Очима собаки», «Швидкість», «Нові мутанти», «Перевізник», «Автомонстри», «Президент Лінкольн: Мисливець на вампірів», «Її звали Нікіта», «Воду слонам», «Золотоволоска», «Мадагаскар 2».

А у неділю (24 квітня) о 21:00 відбудеться трансляція благодійного концерту «І все буде добре» гурту «Океан Ельзи», який пройде у Києві на станції метро «Золоті ворота».

Дивіться найцікавіше та найулюбленіше на ТЕТ. Світло завжди перемагає морок!