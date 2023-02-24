«Я – Надія»: ТОП-5 фактів про перший за час війни серіал

«Я – Надія»: ТОП-5 фактів про перший за час війни серіал

24 лютого о 19:30 на каналі «2+2» відбудеться перша за час війни серіальна прем’єра.

На екрани вийде чотирисерійна воєнна драма «Я – Надія» про медиків швидкої, які на початку війни попри обстріли і бомбардування залишилися у Харкові, щоб рятувати життя військових і цивільних.

Головні ролі виконали Вероніка Дюпіна, Данііл Мірешкін, Ірина Мак, Антоніна Хижняк, Валерій Астахов, Олена Курта.

Про головні цифри серіалу TV.UA дізнався у знімальної групи.

Глядачі побачать 4 серії драми. За сюжетом молода фельдшерка Надія, попри реальну небезпеку й вмовляння хлопця виїхати в більш безпечне місце, вирішує залишитися в оточеному окупантами Харкові. Дівчина навіть не здогадується, що чекає на неї у найближчі тижні, – безсонні ночі на службі, болючі втрати, щоденний ризик заради порятунку інших і зустріч з ворогом віч-на-віч.

Від появи ідеї до прем’єри минуло 5,5 місяців – це неймовірно швидкі темпи для кіновиробництва. Незважаючи на обмеження, які накладає війна, команда відзняла серіал за 22 дні.

Зйомки проходили умістах – Харкові, Києві та Ірпені, де у будинку з автографом Бенксі була знята наймасштабніша сцена з порятунку людей. Деякі сцени фільмували на деокупованих територіях Київської області.

У Харкові знімали лише заявочні плани, однак ця поїздка пройшла не без пригод. Під час роботи команда проєкту втратила 2 коптери – їх збили системи радіоелектронної боротьби.

В драмі знялась одна кішка на ім’я Юта. Доля тваринки дещо схожа на серіальну історію. Під час евакуації з Бучі власники не змогли взяти її з собою та залишили в квартирі. Врятувати кошеня волонтерам із ЗооПатруля вдалося вже після звільнення Київської області.