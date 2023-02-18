Відомий актор розповів про трагедію спілкування з батьками в Криму та зйомки під час війни

Данііл Мірешкін розповів про трагедію спілкування з батьками в Криму та зйомки під час війни

В інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк актор Данііл Мірешкін розповів, що зараз практично не спілкується з рідними.

Український актор Данііл Мірешкін народився в Костянтинівці, пізніше переїхав із сім’єю до Феодосії. Після школи актор вступив до київського вишу, проте його батьки досі залишаються в Криму.

З початку повномасштабної війни актор займає активну політичну позицію – волонтерить, створює благодійні проєкти, влітку 2022 року допомагав іноземним журналістам висвітлювати події у гарячих точках на сході України. Коментуючи стосунки з близькими, які зараз мешкають в Криму, актор зізнався, що їхні погляди сильно відрізняються.

Вони не займають активної політичної позиції. Але від цього не легше. Бо вони представники аморфної частини населення, яка дотримується думки: «Ми тихенько посидимо, ми ж ні на що не впливаємо, нічого не вирішуємо». І мені від цього усвідомлення дуже боляче. Нещодавно я просто видалився із сімейного чату.

Крім того, актор розповів, що свого часу теж не мав затятої проукраїнської позиції, адже зростав в зросійщеному середовищі. Але з 2018 року світогляд Мірешкіна почав змінюватися.

Моє розуміння української ідентичності відбулося завдяки Малому театру. Коли почав глибше вивчати українську літературу, у тому числі історію. Там було і є дуже класне оточення. І ось так поступово розпочалася моя трансформація», – зізнається актор.

З перших днів війни Мірешкін підтримує Україну та розповідає про злочини російської армії у своїх соцмережах. Ба більше, Данііл повністю перейшов на українську мову.

У випуску актор згадав і про зйомки першого за час війни серіалу «Я – Надія», прем’єра якого відбудеться 24 лютого на каналі «2+2».

Коли я отримав пропозицію, то був неймовірно здивований. Серіал заснований на реальних історіях харківських медиків і на тому, що з ними відбувалося у перші місяці повномасштабного вторгнення. Прототипом головної героїні є 22-річна дівчина, з якою ми потім познайомилися. Це було неймовірно, – розповідає Данііл.

Частину сцен «Я – Надії» знімали в Ірпені, зокрема в зруйнованих росіянами будинках.

Ми знімали у розбомбленому п’ятиповерховому будинку в Ірпені, в квартирі, яка згоріла. І це був мікс почуттів. З одного боку, ми робили соціально значущий проєкт, і всі були у піднесеному настрої. А з іншого – ти потрапляєш у ці обставини, і тебе коробить. У квартирі ще стоять обгорілі продукти... І ти розумієш, наскільки це реально. Це було моторошно... Хотілося звідти піти. Але ж це наше життя, і ми маємо це продемонструвати.

Також в інтерв’ю Данііл Мірешкін розповів, як почав таксувати, чи буде після перемоги України співпрацювати з російськими акторами та як 24 лютого Дмитро Гордон врятував його життя.